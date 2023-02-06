https://ria.ru/20230206/yaponiya-1849927063.html
Япония присоединилась к мерам по ограничению цен на нефтепродукты из России
Япония присоединилась к мерам по ограничению цен на нефтепродукты из России - РИА Новости, 06.02.2023
Япония присоединилась к мерам по ограничению цен на нефтепродукты из России
Япония присоединилась к введению предельного лимита цены на российские нефтепродукты, сообщил МИД Японии. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T07:21
2023-02-06T07:21
2023-02-06T07:21
россия
япония
санкции в отношении россии
европа
экономика
цены на нефть
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ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Япония присоединилась к введению предельного лимита цены на российские нефтепродукты, сообщил МИД Японии. Содержание мер совпадает с принятыми ограничениями цены на российские нефтепродукты. "Наша страна вводит меры по запрету импорта сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России, выше предельной цены: для дорогостоящих нефтепродуктов – 100 американских долларов за баррель, для нефтепродуктов с низкой ценой – 40 американских долларов за баррель", - говорится в сообщении. Меры вступают в действие с 6 февраля. Исключение составляют ранее заключенные сделки на поставку, по которым погрузка была совершена до этой даты. Топливные санкции западных стран против России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные - на два месяца позже, с 5 февраля. Как и для нефти, для нефтепродуктов тоже предусмотрен механизм лимита цен. Помимо Евросоюза, к нему присоединились страны G7. Для первых лимиты вступили в силу с 5 февраля с переходным периодом в 55 дней. Страны G7 начали применение потолка цен с 5 февраля без оговорок. Это означает, что компаниям из всех этих стран будет запрещено оказывать услуги, связанные с морской перевозкой российских нефтепродуктов в третьи страны, по ценам выше лимита. Поскольку цены на разные нефтепродукты сильно отличаются, было решено установить два потолка: 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти, и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой. Обычно с премией к нефти продаются светлые, более дорогие нефтепродукты, это, например, дизельное топливо, керосин, а со скидкой - темные, более дешевые, это мазут. Еврокомиссия каждые два месяца будет давать детальный обзор рынка, на основе которого страны-члены ЕС и коалиция G7 смогут корректировать цены. Ценовые агентства в преддверии эмбарго приостановили некоторые из своих оценок, сообщало агентство Блумберг. По данным РИА Новости, рыночная цена на дизель в Европе в январе была в районе 100 долларов за баррель. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.
https://ria.ru/20230203/yaponiya-1849400294.html
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россия, япония, санкции в отношении россии, европа, экономика, цены на нефть
Россия, Япония, Санкции в отношении России, Европа, Экономика, Цены на нефть
Япония присоединилась к мерам по ограничению цен на нефтепродукты из России
МИД Японии: страна присоединилась к введению лимита цены на российские нефтепродукты
ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Япония присоединилась к введению предельного лимита цены на российские нефтепродукты, сообщил МИД Японии.
"В связи с нынешней ситуацией на Украине и в качестве вклада в международные усилия, предпринимаемые для решения этой проблемы и для мира во всем мире, а также с учетом содержания мер, принятых ведущими странами, и решения кабинета министров от 5 декабря 2022 года "О мерах по запрету экспорта нефти и нефтепродуктов, превышающих предельную цену, и предоставления услуг морских перевозок" вводятся следующие меры на основании закона о валютном обмене и внешней торговле", - говорится в сообщении МИД.
Содержание мер совпадает с принятыми ограничениями цены на российские нефтепродукты.
"Наша страна вводит меры по запрету импорта сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России, выше предельной цены: для дорогостоящих нефтепродуктов – 100 американских долларов за баррель, для нефтепродуктов с низкой ценой – 40 американских долларов за баррель", - говорится в сообщении.
Меры вступают в действие с 6 февраля. Исключение составляют ранее заключенные сделки на поставку, по которым погрузка была совершена до этой даты.
Топливные санкции западных стран против России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные - на два месяца позже, с 5 февраля.
Как и для нефти, для нефтепродуктов тоже предусмотрен механизм лимита цен. Помимо Евросоюза, к нему присоединились страны G7. Для первых лимиты вступили в силу с 5 февраля с переходным периодом в 55 дней. Страны G7 начали применение потолка цен с 5 февраля без оговорок. Это означает, что компаниям из всех этих стран будет запрещено оказывать услуги, связанные с морской перевозкой российских нефтепродуктов в третьи страны, по ценам выше лимита.
Поскольку цены на разные нефтепродукты сильно отличаются, было решено установить два потолка: 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти, и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой. Обычно с премией к нефти продаются светлые, более дорогие нефтепродукты, это, например, дизельное топливо, керосин, а со скидкой - темные, более дешевые, это мазут.
Еврокомиссия каждые два месяца будет давать детальный обзор рынка, на основе которого страны-члены ЕС и коалиция G7 смогут корректировать цены. Ценовые агентства в преддверии эмбарго приостановили некоторые из своих оценок, сообщало агентство Блумберг. По данным РИА Новости, рыночная цена на дизель в Европе
в январе была в районе 100 долларов за баррель.
В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.