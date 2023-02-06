Рейтинг@Mail.ru
Все сервисы "Яндекса" после сбоя заработали в штатном режиме - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/yandeks-1850117886.html
Все сервисы "Яндекса" после сбоя заработали в штатном режиме
Все сервисы "Яндекса" после сбоя заработали в штатном режиме - РИА Новости, 06.02.2023
Все сервисы "Яндекса" после сбоя заработали в штатном режиме
Все сервисы "Яндекса" после кратковременного сбоя работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:18
2023-02-06T18:18
общество
яндекс
яндекс.музыка
кинопоиск
происшествия
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152735/91/1527359111_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f7ad5bc88f5fc4e8b3fd04f4847f7173.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Все сервисы "Яндекса" после кратковременного сбоя работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", - рассказали в компании. Корреспонденты РИА Новости в понедельник убедились в том, что сбои наблюдались в работе поисковика компании, "Дзене", "Яндекс Музыке" и "Кинопоиске". Тогда в "Яндексе" сообщили, что специалисты компании работают над устранением сложностей.
https://ria.ru/20230202/kolonki-1849118163.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152735/91/1527359111_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_35581b4a8b03484f6896a740bb5904b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, яндекс, яндекс.музыка, кинопоиск, происшествия, технологии, россия
Общество, Яндекс, Яндекс.Музыка, Кинопоиск, Происшествия, Технологии, Россия
18:18 06.02.2023
 
Все сервисы "Яндекса" после сбоя заработали в штатном режиме

Все сервисы "Яндекса" после кратковременного сбоя заработали в штатном режиме

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкБуква "Я" в музее Яндекса в Москве
Буква Я в музее Яндекса в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Буква "Я" в музее Яндекса в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Все сервисы "Яндекса" после кратковременного сбоя работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", - рассказали в компании.
Корреспонденты РИА Новости в понедельник убедились в том, что сбои наблюдались в работе поисковика компании, "Дзене", "Яндекс Музыке" и "Кинопоиске". Тогда в "Яндексе" сообщили, что специалисты компании работают над устранением сложностей.
Умные колонки
2 февраля, 02:52
Эксперты рассказали об угрозе утечки данных из-за умных колонок
 
ОбществоЯндексЯндекс.МузыкаКинопоискПроисшествияТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала