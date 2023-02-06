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Все сервисы "Яндекса" после сбоя заработали в штатном режиме
Все сервисы "Яндекса" после сбоя заработали в штатном режиме - РИА Новости, 06.02.2023
Все сервисы "Яндекса" после сбоя заработали в штатном режиме
Все сервисы "Яндекса" после кратковременного сбоя работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:18
2023-02-06T18:18
2023-02-06T18:18
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Все сервисы "Яндекса" после кратковременного сбоя работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", - рассказали в компании. Корреспонденты РИА Новости в понедельник убедились в том, что сбои наблюдались в работе поисковика компании, "Дзене", "Яндекс Музыке" и "Кинопоиске". Тогда в "Яндексе" сообщили, что специалисты компании работают над устранением сложностей.
https://ria.ru/20230202/kolonki-1849118163.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, яндекс, яндекс.музыка, кинопоиск, происшествия, технологии, россия
Общество, Яндекс, Яндекс.Музыка, Кинопоиск, Происшествия, Технологии, Россия
Все сервисы "Яндекса" после сбоя заработали в штатном режиме
Все сервисы "Яндекса" после кратковременного сбоя заработали в штатном режиме