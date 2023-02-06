https://ria.ru/20230206/yandeks-1850117886.html

Все сервисы "Яндекса" после сбоя заработали в штатном режиме

Все сервисы "Яндекса" после сбоя заработали в штатном режиме - РИА Новости, 06.02.2023

Все сервисы "Яндекса" после сбоя заработали в штатном режиме

Все сервисы "Яндекса" после кратковременного сбоя работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:18

2023-02-06T18:18

2023-02-06T18:18

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Все сервисы "Яндекса" после кратковременного сбоя работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", - рассказали в компании. Корреспонденты РИА Новости в понедельник убедились в том, что сбои наблюдались в работе поисковика компании, "Дзене", "Яндекс Музыке" и "Кинопоиске". Тогда в "Яндексе" сообщили, что специалисты компании работают над устранением сложностей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, яндекс, яндекс.музыка, кинопоиск, происшествия, технологии, россия