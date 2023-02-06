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Под Ростовом задержали водителя, в погоне за которым погиб полицейский - РИА Новости, 06.02.2023
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Под Ростовом задержали водителя, в погоне за которым погиб полицейский
Под Ростовом задержали водителя, в погоне за которым погиб полицейский - РИА Новости, 06.02.2023
Под Ростовом задержали водителя, в погоне за которым погиб полицейский
Водитель иномарки, во время преследования которого в аварии погиб полицейский, задержан в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:46
2023-02-06T19:46
происшествия
авто
ростовская область
ростов
минский автомобильный завод
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Водитель иномарки, во время преследования которого в аварии погиб полицейский, задержан в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. "В Ростовской области задержан нарушитель ПДД, во время преследования которого в аварию попал служебный автомобиль полиции", - говорится в сообщении. Ранее в воскресение сообщалось, что в городе Морозовске Ростовской области автоинспекторы преследовали иномарку, которая ехала во встречном направлении по проезжей части с односторонним движением. Во время погони автомобиль инспекторов совершил касательное столкновение с КаМАЗом, после чего машина с полицейскими съехала на обочину и врезалась в опору ЛЭП. В результате ДТП лейтенант полиции 1990 года рождения погиб на месте, лейтенант полиции 1989 года рождения был госпитализирован. Водитель преследуемой иномарки скрылся. "Стражи правопорядка установили личность правонарушителя и задержали его в посёлке Тацинский. Им оказался 39-летний местный житель", - сообщили в региональном ГУ МВД РФ. Уточняется, что в отношении водителя составлены административные протоколы, связанные с нарушением правил управления и использования автомобиля.
https://ria.ru/20230206/voditel-1850053097.html
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происшествия, авто, ростовская область, ростов, минский автомобильный завод, россия
Происшествия, Авто, Ростовская область, Ростов, Минский автомобильный завод, Россия
19:46 06.02.2023
 
Под Ростовом задержали водителя, в погоне за которым погиб полицейский

ГУМВД: в Ростовской области задержали водителя, в погоне за которым погиб полицейский

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Водитель иномарки, во время преследования которого в аварии погиб полицейский, задержан в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"В Ростовской области задержан нарушитель ПДД, во время преследования которого в аварию попал служебный автомобиль полиции", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 15:12
В Воронеже задержали водителя, стрелявшего из пиротехники по полицейским
Ранее в воскресение сообщалось, что в городе Морозовске Ростовской области автоинспекторы преследовали иномарку, которая ехала во встречном направлении по проезжей части с односторонним движением.
Во время погони автомобиль инспекторов совершил касательное столкновение с КаМАЗом, после чего машина с полицейскими съехала на обочину и врезалась в опору ЛЭП. В результате ДТП лейтенант полиции 1990 года рождения погиб на месте, лейтенант полиции 1989 года рождения был госпитализирован. Водитель преследуемой иномарки скрылся.
"Стражи правопорядка установили личность правонарушителя и задержали его в посёлке Тацинский. Им оказался 39-летний местный житель", - сообщили в региональном ГУ МВД РФ. Уточняется, что в отношении водителя составлены административные протоколы, связанные с нарушением правил управления и использования автомобиля.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 15:48
В Башкирии женщина избила лопатой сожителя и приехавшего к ним полицейского
 
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