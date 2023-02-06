https://ria.ru/20230206/voditel-1850132838.html

Под Ростовом задержали водителя, в погоне за которым погиб полицейский

Под Ростовом задержали водителя, в погоне за которым погиб полицейский - РИА Новости, 06.02.2023

Под Ростовом задержали водителя, в погоне за которым погиб полицейский

Водитель иномарки, во время преследования которого в аварии погиб полицейский, задержан в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:46

2023-02-06T19:46

2023-02-06T19:46

происшествия

авто

ростовская область

ростов

минский автомобильный завод

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Водитель иномарки, во время преследования которого в аварии погиб полицейский, задержан в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. "В Ростовской области задержан нарушитель ПДД, во время преследования которого в аварию попал служебный автомобиль полиции", - говорится в сообщении. Ранее в воскресение сообщалось, что в городе Морозовске Ростовской области автоинспекторы преследовали иномарку, которая ехала во встречном направлении по проезжей части с односторонним движением. Во время погони автомобиль инспекторов совершил касательное столкновение с КаМАЗом, после чего машина с полицейскими съехала на обочину и врезалась в опору ЛЭП. В результате ДТП лейтенант полиции 1990 года рождения погиб на месте, лейтенант полиции 1989 года рождения был госпитализирован. Водитель преследуемой иномарки скрылся. "Стражи правопорядка установили личность правонарушителя и задержали его в посёлке Тацинский. Им оказался 39-летний местный житель", - сообщили в региональном ГУ МВД РФ. Уточняется, что в отношении водителя составлены административные протоколы, связанные с нарушением правил управления и использования автомобиля.

https://ria.ru/20230206/voditel-1850053097.html

https://ria.ru/20230206/izbienie-1850067207.html

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