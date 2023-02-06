СМИ: ЕС боится, что китайский аэростат отвлечет внимание США от России
Politico: ЕС боится, что ситуация с китайским аэростатом отвлечет внимание США от России
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ЕС опасается, что ситуация с китайским аэростатом может отвлечь внимание Вашингтона от России и ситуации на Украине, пишет газета Politico.
"Вашингтон будет какое-то время занят Пекином. Это плохие новости для ЕС, потому что Россия по-прежнему является главной проблемой", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата.
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Как пишет издание, обостряющиеся столкновения с Пекином могут отвлечь внешнюю политику США, которая по-прежнему активно поддерживает Украину в военном плане.
Помимо этого, в связи с ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином лидеры ЕС могут столкнуться с усиливающимся давлением со стороны Белого дома и необходимостью "выбирать сторону", говорится в статье.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента США Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил Остин, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
США заметили шар еще в начале прошлого месяца, о нем было доложено Байдену. В субботу Байден заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле.
Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещение шара отслеживало командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.
В воскресенье МИД и минобороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно.