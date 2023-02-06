https://ria.ru/20230206/vnimanie-1849997504.html

СМИ: ЕС боится, что китайский аэростат отвлечет внимание США от России

СМИ: ЕС боится, что китайский аэростат отвлечет внимание США от России - РИА Новости, 06.02.2023

СМИ: ЕС боится, что китайский аэростат отвлечет внимание США от России

ЕС опасается, что ситуация с китайским аэростатом может отвлечь внимание Вашингтона от России и ситуации на Украине, пишет газета Politico. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:34

2023-02-06T12:34

2023-02-06T12:34

в мире

сша

китай

пекин

джо байден

ллойд остин

энтони блинкен

norad

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ЕС опасается, что ситуация с китайским аэростатом может отвлечь внимание Вашингтона от России и ситуации на Украине, пишет газета Politico. "Вашингтон будет какое-то время занят Пекином. Это плохие новости для ЕС, потому что Россия по-прежнему является главной проблемой", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата. Как пишет издание, обостряющиеся столкновения с Пекином могут отвлечь внешнюю политику США, которая по-прежнему активно поддерживает Украину в военном плане. Помимо этого, в связи с ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином лидеры ЕС могут столкнуться с усиливающимся давлением со стороны Белого дома и необходимостью "выбирать сторону", говорится в статье. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента США Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил Остин, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. США заметили шар еще в начале прошлого месяца, о нем было доложено Байдену. В субботу Байден заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещение шара отслеживало командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута. В воскресенье МИД и минобороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно.

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

https://ria.ru/20230205/voennye-1849841118.html

сша

китай

пекин

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в мире, сша, китай, пекин, джо байден, ллойд остин, энтони блинкен, norad, министерство обороны сша, евросоюз