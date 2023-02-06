https://ria.ru/20230206/vkontakte-1850000038.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, покупают ли они товары онлайн
Пользователи ВКонтакте рассказали, покупают ли они товары онлайн - РИА Новости, 06.02.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, покупают ли они товары онлайн
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:41
2023-02-06T12:41
2023-02-06T12:41
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c80e708d757daa2e3c10ba1a34b82423.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, покупают ли они товары в интернет-магазинах.Варианты ответа были: да, только в них; нет, хожу в обычные; зависит от товара.В итоге большинство подписчиков ответило, что выбор магазина зависит от товара. Так проголосовали 64%. При этом одинаковое количество пользователей приобретают товары и онлайн, и в обычных магазинах. За каждый из этих вариантов проголосовали 17% подписчиков. В комментариях пользователи отметили, что какие-то товары проще покупать онлайн, а некоторые нужно посмотреть вживую, чтобы убедиться в их качестве.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e69323bb14ab70691961c8ea244b766.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
Пользователи ВКонтакте рассказали, покупают ли они товары онлайн
Пользователи ВКонтакте ответили, делают ли они покупки в интернет-магазинах
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, покупают ли они товары в интернет-магазинах.
Варианты ответа были: да, только в них; нет, хожу в обычные; зависит от товара.
В итоге большинство подписчиков ответило, что выбор магазина зависит от товара. Так проголосовали 64%. При этом одинаковое количество пользователей приобретают товары и онлайн, и в обычных магазинах. За каждый из этих вариантов проголосовали 17% подписчиков.
В комментариях пользователи отметили, что какие-то товары проще покупать онлайн, а некоторые нужно посмотреть вживую, чтобы убедиться в их качестве.