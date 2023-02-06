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Пользователи ВКонтакте рассказали, покупают ли они товары онлайн - РИА Новости, 06.02.2023
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Пользователи ВКонтакте рассказали, покупают ли они товары онлайн
Пользователи ВКонтакте рассказали, покупают ли они товары онлайн - РИА Новости, 06.02.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, покупают ли они товары онлайн
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:41
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, покупают ли они товары в интернет-магазинах.Варианты ответа были: да, только в них; нет, хожу в обычные; зависит от товара.В итоге большинство подписчиков ответило, что выбор магазина зависит от товара. Так проголосовали 64%. При этом одинаковое количество пользователей приобретают товары и онлайн, и в обычных магазинах. За каждый из этих вариантов проголосовали 17% подписчиков. В комментариях пользователи отметили, что какие-то товары проще покупать онлайн, а некоторые нужно посмотреть вживую, чтобы убедиться в их качестве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте
12:41 06.02.2023
 
Пользователи ВКонтакте рассказали, покупают ли они товары онлайн

Пользователи ВКонтакте ответили, делают ли они покупки в интернет-магазинах

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, покупают ли они товары в интернет-магазинах.
Варианты ответа были: да, только в них; нет, хожу в обычные; зависит от товара.
В итоге большинство подписчиков ответило, что выбор магазина зависит от товара. Так проголосовали 64%. При этом одинаковое количество пользователей приобретают товары и онлайн, и в обычных магазинах. За каждый из этих вариантов проголосовали 17% подписчиков.

В комментариях пользователи отметили, что какие-то товары проще покупать онлайн, а некоторые нужно посмотреть вживую, чтобы убедиться в их качестве.

 
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