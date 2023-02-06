https://ria.ru/20230206/vkontakte-1850000038.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, покупают ли они товары онлайн

Пользователи ВКонтакте рассказали, покупают ли они товары онлайн - РИА Новости, 06.02.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, покупают ли они товары онлайн

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:41

2023-02-06T12:41

2023-02-06T12:41

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, покупают ли они товары в интернет-магазинах.Варианты ответа были: да, только в них; нет, хожу в обычные; зависит от товара.В итоге большинство подписчиков ответило, что выбор магазина зависит от товара. Так проголосовали 64%. При этом одинаковое количество пользователей приобретают товары и онлайн, и в обычных магазинах. За каждый из этих вариантов проголосовали 17% подписчиков. В комментариях пользователи отметили, что какие-то товары проще покупать онлайн, а некоторые нужно посмотреть вживую, чтобы убедиться в их качестве.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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