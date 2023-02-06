15:21 06.02.2023 (обновлено: 15:59 06.02.2023)
В Венгрии проводят стратегическое заседание, посвященное санкциям Евросоюза
Правительство Венгрии проводит трехдневное стратегическое заседание, посвященное санкциям
© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 фев - РИА Новости. Правительство Венгрии проводит трехдневное "стратегическое заседание", посвященное санкционной политике ЕС и борьбе с ее последствиями, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Стратегическое заседание. Наша главная тема - санкционная политика Брюсселя и ее вредные последствия. Защитим Венгрию от санкционной инфляции и высоких цен на энергоносители!" - написал Орбан в Facebook*.
Заседание проходит в деревне Шопронфалва в 5 километрах от границы с Австрией, оно продлится три дня, о результатах сообщат в четверг на правительственном брифинге, отметил Хаваши. Особую важность тема санкций, по его словам, имеет перед саммитом ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу, который посетит Орбан.
"Как известно, 97% венгров сказали "нет" брюссельским санкциям на национальной консультации. Послание народа ясно: пришло время, чтобы голос венгерского народа был услышан и в Брюсселе. По мнению правительства, факт в том, что санкции не помогают украинцам, не останавливают российскую армию, но в Европе мы сами себе наносим ими огромный ущерб" - приводит слова Хаваши издание Origo.
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Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны
Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и предпримут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что ЕК приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии.
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