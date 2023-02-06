https://ria.ru/20230206/vengriya-1850055300.html

В Венгрии проводят стратегическое заседание, посвященное санкциям Евросоюза

В Венгрии проводят стратегическое заседание, посвященное санкциям Евросоюза - РИА Новости, 06.02.2023

В Венгрии проводят стратегическое заседание, посвященное санкциям Евросоюза

Правительство Венгрии проводит трехдневное "стратегическое заседание", посвященное санкционной политике ЕС и борьбе с ее последствиями, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:21

2023-02-06T15:21

2023-02-06T15:59

в мире

венгрия

виктор орбан

евросоюз

еврокомиссия

брюссель

россия

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 6 фев - РИА Новости. Правительство Венгрии проводит трехдневное "стратегическое заседание", посвященное санкционной политике ЕС и борьбе с ее последствиями, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. "Стратегическое заседание. Наша главная тема - санкционная политика Брюсселя и ее вредные последствия. Защитим Венгрию от санкционной инфляции и высоких цен на энергоносители!" - написал Орбан в Facebook*. Пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши уточнил, что заседание в понедельник началось с обсуждения землетрясения в Турции, министры обсудили, какую помощь Будапешт может оказать Анкаре, передает агентство MTI. Заседание проходит в деревне Шопронфалва в 5 километрах от границы с Австрией, оно продлится три дня, о результатах сообщат в четверг на правительственном брифинге, отметил Хаваши. Особую важность тема санкций, по его словам, имеет перед саммитом ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу, который посетит Орбан. "Как известно, 97% венгров сказали "нет" брюссельским санкциям на национальной консультации. Послание народа ясно: пришло время, чтобы голос венгерского народа был услышан и в Брюсселе. По мнению правительства, факт в том, что санкции не помогают украинцам, не останавливают российскую армию, но в Европе мы сами себе наносим ими огромный ущерб" - приводит слова Хаваши издание Origo. Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и предпримут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что ЕК приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230204/dizel-1849737229.html

https://ria.ru/20230203/vengriya-1849412347.html

https://ria.ru/20230131/pamyatniki-1848826183.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, россия, санкции в отношении россии