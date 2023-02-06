https://ria.ru/20230206/ukraina-1850107540.html

"Путин предупреждал". В США раскрыли неудобную правду об Украине

"Путин предупреждал". В США раскрыли неудобную правду об Украине - РИА Новости, 06.02.2023

"Путин предупреждал". В США раскрыли неудобную правду об Украине

Москва пыталась предотвратить эскалацию на Украине в конце 2021 года, однако это никогда не входило в планы Вашингтона, заявил во время конференции Horizons... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:37

2023-02-06T17:37

2023-02-06T19:53

в мире

украина

сша

джо байден

владимир путин

нато

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Москва пыталась предотвратить эскалацию на Украине в конце 2021 года, однако это никогда не входило в планы Вашингтона, заявил во время конференции Horizons discussion американский экономист Джеффри Сакс."В конце 2021 года, когда Джо Байден стал президентом, Владимир Путин предупредил американцев, что они уже далеко зашли, но красная линия России — НАТО прекращает расширение, США прекращает поставлять оружие к границам, откуда можно нанести удар. А Белый дом в ответ сказал, что тут нечего обсуждать", — объяснил Сакс.По мнению американского эксперта, Вашингтон развязал конфликт между Москвой и Киевом еще в 2014 году, содействуя в государственном перевороте против легитимного правительства Украины."Нейтральность в случае с США не работает: вы либо с ними, либо против них. США помогли сбросить Януковича в феврале 2014 года — тогда конфликт и начался. <…> Меня, вообще, не впечатляет анализ, согласно которому это началось в феврале 2022 года", — отметил Сакс.Ранее Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что военных действий не было бы вовсе, если бы на Украине в 2014 году не произошел государственный переворот. Он также добавил, что Россия оказалась в нынешней ситуации из-за усилий тех, кто пытался управлять Москвой. А началось все еще на рубеже 2000-х годов.

https://ria.ru/20230206/bayden-1850103558.html

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, джо байден, владимир путин, нато