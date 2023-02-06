https://ria.ru/20230206/ukraina-1850104737.html

СБУ задержала чиновника, якобы информировавшего Россию о планах ВСУ

СБУ задержала чиновника, якобы информировавшего Россию о планах ВСУ - РИА Новости, 06.02.2023

СБУ задержала чиновника, якобы информировавшего Россию о планах ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании за госизмену чиновника, который, как утверждается, работал на российские спецслужбы и передавал... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:28

2023-02-06T17:28

2023-02-06T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

служба безопасности украины

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_8666ec01898680b18f995521036cc7c6.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании за госизмену чиновника, который, как утверждается, работал на российские спецслужбы и передавал информацию о наступательных операциях украинских военных. "Военная контрразведка службы безопасности разоблачила российского агента, информировавшего врага о планах боевых операций сил обороны на стратегически важном участке фронта. Сливал врагу данные о наступательных операциях украинских войск", - говорится в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, подозреваемый, чиновник одной из воинских частей, собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами, аналитические сведения по ситуации на фронте. Он был задержан при попытке "очередной передачи данных", свою вину "признал полностью", говорится в релизе. Фигуранту сообщено о подозрении по статье "государственная измена, совершенная в условиях военного положения" (до 15 лет лишения свободы). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

https://ria.ru/20221221/predateli-1840316672.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр