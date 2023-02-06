Рейтинг@Mail.ru
СБУ задержала чиновника, якобы информировавшего Россию о планах ВСУ - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850104737.html
СБУ задержала чиновника, якобы информировавшего Россию о планах ВСУ
СБУ задержала чиновника, якобы информировавшего Россию о планах ВСУ - РИА Новости, 06.02.2023
СБУ задержала чиновника, якобы информировавшего Россию о планах ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании за госизмену чиновника, который, как утверждается, работал на российские спецслужбы и передавал... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:28
2023-02-06T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
служба безопасности украины
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_8666ec01898680b18f995521036cc7c6.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании за госизмену чиновника, который, как утверждается, работал на российские спецслужбы и передавал информацию о наступательных операциях украинских военных. "Военная контрразведка службы безопасности разоблачила российского агента, информировавшего врага о планах боевых операций сил обороны на стратегически важном участке фронта. Сливал врагу данные о наступательных операциях украинских войск", - говорится в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, подозреваемый, чиновник одной из воинских частей, собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами, аналитические сведения по ситуации на фронте. Он был задержан при попытке "очередной передачи данных", свою вину "признал полностью", говорится в релизе. Фигуранту сообщено о подозрении по статье "государственная измена, совершенная в условиях военного положения" (до 15 лет лишения свободы). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
https://ria.ru/20221221/predateli-1840316672.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_376f1790583a35505ebc3c80f4cf787d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Служба безопасности Украины, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:28 06.02.2023
 
СБУ задержала чиновника, якобы информировавшего Россию о планах ВСУ

СБУ задержала чиновника, якобы передававшего России информацию о наступлениях ВСУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании за госизмену чиновника, который, как утверждается, работал на российские спецслужбы и передавал информацию о наступательных операциях украинских военных.
"Военная контрразведка службы безопасности разоблачила российского агента, информировавшего врага о планах боевых операций сил обороны на стратегически важном участке фронта. Сливал врагу данные о наступательных операциях украинских войск", - говорится в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, подозреваемый, чиновник одной из воинских частей, собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами, аналитические сведения по ситуации на фронте. Он был задержан при попытке "очередной передачи данных", свою вину "признал полностью", говорится в релизе.
Фигуранту сообщено о подозрении по статье "государственная измена, совершенная в условиях военного положения" (до 15 лет лишения свободы). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 16:58Специальная военная операция на Украине
СБ Украины признала, что в рядах службы есть предатели
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлужба безопасности УкраиныУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала