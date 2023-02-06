https://ria.ru/20230206/ukraina-1850104737.html
СБУ задержала чиновника, якобы информировавшего Россию о планах ВСУ
СБУ задержала чиновника, якобы информировавшего Россию о планах ВСУ - РИА Новости, 06.02.2023
СБУ задержала чиновника, якобы информировавшего Россию о планах ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании за госизмену чиновника, который, как утверждается, работал на российские спецслужбы и передавал... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:28
2023-02-06T17:28
2023-02-06T17:28
специальная военная операция на украине
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служба безопасности украины
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вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании за госизмену чиновника, который, как утверждается, работал на российские спецслужбы и передавал информацию о наступательных операциях украинских военных. "Военная контрразведка службы безопасности разоблачила российского агента, информировавшего врага о планах боевых операций сил обороны на стратегически важном участке фронта. Сливал врагу данные о наступательных операциях украинских войск", - говорится в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, подозреваемый, чиновник одной из воинских частей, собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами, аналитические сведения по ситуации на фронте. Он был задержан при попытке "очередной передачи данных", свою вину "признал полностью", говорится в релизе. Фигуранту сообщено о подозрении по статье "государственная измена, совершенная в условиях военного положения" (до 15 лет лишения свободы). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Служба безопасности Украины, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ задержала чиновника, якобы информировавшего Россию о планах ВСУ
СБУ задержала чиновника, якобы передававшего России информацию о наступлениях ВСУ