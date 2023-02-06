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СМИ объяснили, почему западные танки не доедут до фронта на Украине - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849982835.html
СМИ объяснили, почему западные танки не доедут до фронта на Украине
СМИ объяснили, почему западные танки не доедут до фронта на Украине - РИА Новости, 06.02.2023
СМИ объяснили, почему западные танки не доедут до фронта на Украине
При поставке западных танков на Украину могут возникнуть логистические трудности, пишет чешское издание Lidovky. "Придется подготовить большое количество... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:50
2023-02-06T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
донбасс
нато
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. При поставке западных танков на Украину могут возникнуть логистические трудности, пишет чешское издание Lidovky. "Придется подготовить большое количество бронетехники к отправке с Запада на восточный фронт поездами, тягачами и грузовиками в сопровождении полиции. Причем все необходимо проделать в тайне", — говорится в публикации. В статье отмечается, что такая проблема еще не возникала с начала украинского конфликта. "Также нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической "битвой" за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями. Можно ожидать, что организовывать все это будут даже больше людей, чем воюют на фронте", — заключается в материале. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230206/putin-1849946568.html
https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html
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в мире, россия, владимир путин, донбасс, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Донбасс, НАТО
11:50 06.02.2023 (обновлено: 13:13 06.02.2023)
 
СМИ объяснили, почему западные танки не доедут до фронта на Украине

Lidovky: западные танки могут не доехать до фронта на Украине из-за сложной логистики

© AP Photo / Eckehard SchulzНемецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz
Немецкий танк Leopard 1. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. При поставке западных танков на Украину могут возникнуть логистические трудности, пишет чешское издание Lidovky.

"Придется подготовить большое количество бронетехники к отправке с Запада на восточный фронт поездами, тягачами и грузовиками в сопровождении полиции. Причем все необходимо проделать в тайне", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что такая проблема еще не возникала с начала украинского конфликта.

"Также нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической "битвой" за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями. Можно ожидать, что организовывать все это будут даже больше людей, чем воюют на фронте", — заключается в материале.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 09:46
В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 08:00
Запад начал бояться расплаты за содеянное
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинДонбассНАТО
 
 
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