https://ria.ru/20230206/uklonisty-1850022269.html

На Украине уклонистов вывозили за границу под видом волонтеров

На Украине уклонистов вывозили за границу под видом волонтеров - РИА Новости, 06.02.2023

На Украине уклонистов вывозили за границу под видом волонтеров

Украинские правоохранители раскрыли в Киеве канал нелегальной переправки за границу военнообязанных под видом волонтеров, сообщили в понедельник в Киевской... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:44

2023-02-06T13:44

2023-02-06T13:44

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли в Киеве канал нелегальной переправки за границу военнообязанных под видом волонтеров, сообщили в понедельник в Киевской городской прокуратуре. "Киевской городской прокуратурой сообщено о подозрении мужчине по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Мужчина организовал схему переправки за границу лиц призывного возраста путем внесения сведений в базу "Шлях" ("Путь") за денежное вознаграждение под видом заключения договоров на поставку военным или волонтерам гуманитарной помощи", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемый обещал подлежащим мобилизации мужчинам помощь в изготовлении поддельных документов для "беспрепятственного выезда" за пределы Украины, стоимость услуги злоумышленник оценивал от 2000 евро с человека. В настоящее время судом избрана подозреваемому мера пресечения в виде домашнего ареста. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре 2022 года было продлено до 19 февраля 2023 года. Владимир Зеленский в понедельник, 6 февраля, предложил продлить сроки военного положения на Украине и мобилизации еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, генеральная прокуратура украины, вооруженные силы украины