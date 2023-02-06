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На Украине уклонистов вывозили за границу под видом волонтеров - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/uklonisty-1850022269.html
На Украине уклонистов вывозили за границу под видом волонтеров
На Украине уклонистов вывозили за границу под видом волонтеров - РИА Новости, 06.02.2023
На Украине уклонистов вывозили за границу под видом волонтеров
Украинские правоохранители раскрыли в Киеве канал нелегальной переправки за границу военнообязанных под видом волонтеров, сообщили в понедельник в Киевской... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:44
2023-02-06T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
генеральная прокуратура украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли в Киеве канал нелегальной переправки за границу военнообязанных под видом волонтеров, сообщили в понедельник в Киевской городской прокуратуре. "Киевской городской прокуратурой сообщено о подозрении мужчине по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Мужчина организовал схему переправки за границу лиц призывного возраста путем внесения сведений в базу "Шлях" ("Путь") за денежное вознаграждение под видом заключения договоров на поставку военным или волонтерам гуманитарной помощи", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемый обещал подлежащим мобилизации мужчинам помощь в изготовлении поддельных документов для "беспрепятственного выезда" за пределы Украины, стоимость услуги злоумышленник оценивал от 2000 евро с человека. В настоящее время судом избрана подозреваемому мера пресечения в виде домашнего ареста. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре 2022 года было продлено до 19 февраля 2023 года. Владимир Зеленский в понедельник, 6 февраля, предложил продлить сроки военного положения на Украине и мобилизации еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, генеральная прокуратура украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Генеральная прокуратура Украины, Вооруженные силы Украины
13:44 06.02.2023
 
На Украине уклонистов вывозили за границу под видом волонтеров

В Киеве раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу под видом волонтеров

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли в Киеве канал нелегальной переправки за границу военнообязанных под видом волонтеров, сообщили в понедельник в Киевской городской прокуратуре.
"Киевской городской прокуратурой сообщено о подозрении мужчине по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Мужчина организовал схему переправки за границу лиц призывного возраста путем внесения сведений в базу "Шлях" ("Путь") за денежное вознаграждение под видом заключения договоров на поставку военным или волонтерам гуманитарной помощи", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По данным следствия, подозреваемый обещал подлежащим мобилизации мужчинам помощь в изготовлении поддельных документов для "беспрепятственного выезда" за пределы Украины, стоимость услуги злоумышленник оценивал от 2000 евро с человека. В настоящее время судом избрана подозреваемому мера пресечения в виде домашнего ареста.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре 2022 года было продлено до 19 февраля 2023 года. Владимир Зеленский в понедельник, 6 февраля, предложил продлить сроки военного положения на Украине и мобилизации еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду.
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