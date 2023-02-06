https://ria.ru/20230206/ugledar-1850002528.html

В подвалах Угледара находятся около тысячи мирных жителей

В подвалах Угледара находятся около тысячи мирных жителей - РИА Новости, 06.02.2023

В подвалах Угледара находятся около тысячи мирных жителей

Порядка 1 тысячи гражданских лиц остаются в подвалах Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:46

2023-02-06T12:46

2023-02-06T12:57

специальная военная операция на украине

угледар

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Порядка 1 тысячи гражданских лиц остаются в подвалах Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."В самом Угледаре находятся, по нашим оценкам, еще порядка 1 тысячи гражданских, которые в подвалах. Российские подразделения, как только освобождают тот или иной дом, как только это становится возможным, стараются вывести гражданское население в направлении Волновахи, туда, где хотя бы относительно безопасно, чтобы оказать необходимую помощь". - сказал Пушиин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230206/ugledar-1849999884.html

угледар

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

угледар, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр