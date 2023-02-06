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В подвалах Угледара находятся около тысячи мирных жителей - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/ugledar-1850002528.html
В подвалах Угледара находятся около тысячи мирных жителей
В подвалах Угледара находятся около тысячи мирных жителей - РИА Новости, 06.02.2023
В подвалах Угледара находятся около тысячи мирных жителей
Порядка 1 тысячи гражданских лиц остаются в подвалах Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:46
2023-02-06T12:57
специальная военная операция на украине
угледар
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Порядка 1 тысячи гражданских лиц остаются в подвалах Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."В самом Угледаре находятся, по нашим оценкам, еще порядка 1 тысячи гражданских, которые в подвалах. Российские подразделения, как только освобождают тот или иной дом, как только это становится возможным, стараются вывести гражданское население в направлении Волновахи, туда, где хотя бы относительно безопасно, чтобы оказать необходимую помощь". - сказал Пушиин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230206/ugledar-1849999884.html
угледар
донецкая народная республика
россия
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угледар, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:46 06.02.2023 (обновлено: 12:57 06.02.2023)
 
В подвалах Угледара находятся около тысячи мирных жителей

Пушилин заявил, что в подвалах Угледара остаются около тысячи мирных жителей

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Порядка 1 тысячи гражданских лиц остаются в подвалах Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В самом Угледаре находятся, по нашим оценкам, еще порядка 1 тысячи гражданских, которые в подвалах. Российские подразделения, как только освобождают тот или иной дом, как только это становится возможным, стараются вывести гражданское население в направлении Волновахи, туда, где хотя бы относительно безопасно, чтобы оказать необходимую помощь". - сказал Пушиин в эфире телеканала "Россия 24".
Украинские танки - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 12:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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