https://ria.ru/20230206/ugledar-1850002528.html
В подвалах Угледара находятся около тысячи мирных жителей
В подвалах Угледара находятся около тысячи мирных жителей - РИА Новости, 06.02.2023
В подвалах Угледара находятся около тысячи мирных жителей
Порядка 1 тысячи гражданских лиц остаются в подвалах Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:46
2023-02-06T12:46
2023-02-06T12:57
специальная военная операция на украине
угледар
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Порядка 1 тысячи гражданских лиц остаются в подвалах Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."В самом Угледаре находятся, по нашим оценкам, еще порядка 1 тысячи гражданских, которые в подвалах. Российские подразделения, как только освобождают тот или иной дом, как только это становится возможным, стараются вывести гражданское население в направлении Волновахи, туда, где хотя бы относительно безопасно, чтобы оказать необходимую помощь". - сказал Пушиин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230206/ugledar-1849999884.html
угледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угледар, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:46 06.02.2023 (обновлено: 12:57 06.02.2023)
В подвалах Угледара находятся около тысячи мирных жителей
Пушилин заявил, что в подвалах Угледара остаются около тысячи мирных жителей