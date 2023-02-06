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В Британии нашли мертвыми главу колледжа, ее супруга и дочь - РИА Новости, 06.02.2023
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В Британии нашли мертвыми главу колледжа, ее супруга и дочь
В Британии нашли мертвыми главу колледжа, ее супруга и дочь - РИА Новости, 06.02.2023
В Британии нашли мертвыми главу колледжа, ее супруга и дочь
Главу британского Эпсомского колледжа (Epsom College), ее супруга и семилетнюю дочь нашли мертвыми на территории этого учебного заведения, сообщает полиция... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T03:47
2023-02-06T10:44
суррей
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Главу британского Эпсомского колледжа (Epsom College), ее супруга и семилетнюю дочь нашли мертвыми на территории этого учебного заведения, сообщает полиция английского графства Суррей.Согласно пресс-релизу, правоохранители нашли на территории колледжа тела трех человек, включая ребенка, в воскресенье, после обращения службы скорой помощи.Ведется расследование для установления обстоятельств произошедшего. При этом на данном этапе полиция уверена, что это "единичный случай без участия третьих лиц". В самом колледже заявили, что погибшая глава учебного заведения была "замечательным учителем, но прежде всего восхитительным человеком". Колледж предназначен для подростков в возрасте от 11 до 18 лет.
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суррей, англия, в мире
Суррей, Англия, В мире
03:47 06.02.2023 (обновлено: 10:44 06.02.2023)
 
В Британии нашли мертвыми главу колледжа, ее супруга и дочь

В британском Эпсомском колледже нашли мертвыми главу заведения, ее супруга и дочь

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Главу британского Эпсомского колледжа (Epsom College), ее супруга и семилетнюю дочь нашли мертвыми на территории этого учебного заведения, сообщает полиция английского графства Суррей.
Согласно пресс-релизу, правоохранители нашли на территории колледжа тела трех человек, включая ребенка, в воскресенье, после обращения службы скорой помощи.

"Полиция Суррея может подтвердить, что найденные тела принадлежали Эмме Паттисон (45 лет), главе Эпсомского колледжа, ее дочери Летти (семь лет) и ее мужу Джорджу (39 лет)", — говорится в сообщении.

Ведется расследование для установления обстоятельств произошедшего. При этом на данном этапе полиция уверена, что это "единичный случай без участия третьих лиц".
В самом колледже заявили, что погибшая глава учебного заведения была "замечательным учителем, но прежде всего восхитительным человеком". Колледж предназначен для подростков в возрасте от 11 до 18 лет.
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