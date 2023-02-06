https://ria.ru/20230206/ubiystvo-1849920388.html

В Британии нашли мертвыми главу колледжа, ее супруга и дочь

В Британии нашли мертвыми главу колледжа, ее супруга и дочь - РИА Новости, 06.02.2023

В Британии нашли мертвыми главу колледжа, ее супруга и дочь

Главу британского Эпсомского колледжа (Epsom College), ее супруга и семилетнюю дочь нашли мертвыми на территории этого учебного заведения, сообщает полиция... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T03:47

2023-02-06T03:47

2023-02-06T10:44

суррей

англия

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Главу британского Эпсомского колледжа (Epsom College), ее супруга и семилетнюю дочь нашли мертвыми на территории этого учебного заведения, сообщает полиция английского графства Суррей.Согласно пресс-релизу, правоохранители нашли на территории колледжа тела трех человек, включая ребенка, в воскресенье, после обращения службы скорой помощи.Ведется расследование для установления обстоятельств произошедшего. При этом на данном этапе полиция уверена, что это "единичный случай без участия третьих лиц". В самом колледже заявили, что погибшая глава учебного заведения была "замечательным учителем, но прежде всего восхитительным человеком". Колледж предназначен для подростков в возрасте от 11 до 18 лет.

https://ria.ru/20230201/italyanka-1848834488.html

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суррей, англия, в мире