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В Сочи проверят видео с ребенком, тюбинг с которым тащила собака

В Сочи проверят видео с ребенком, тюбинг с которым тащила собака - РИА Новости, 06.02.2023

В Сочи проверят видео с ребенком, тюбинг с которым тащила собака

Сочинские полицейские организовали проверку после появления видео с ребенком на резиновом круге, которого по улицам Сочи катит привязанная собака, сообщили РИА... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:34

2023-02-06T13:34

2023-02-06T13:50

происшествия

сочи

краснодарский край

красная поляна

россия

полиция

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

новости - туризм

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СОЧИ, 6 фев - РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после появления видео с ребенком на резиновом круге, которого по улицам Сочи катит привязанная собака, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях распространилось видео, как собака, привязанная поводком к тюбингу (резиновый круг для катания по воде и с горок - ред.), на большой скорости везёт ребёнка по заснеженным тротуарам Красной Поляны, позади бежит предполагаемый отец ребёнка. "По факту выявленной публикации в дежурной части УВД России по городу Сочи назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", - сказали в ведомстве.

сочи

краснодарский край

красная поляна

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сочи, краснодарский край, красная поляна, россия, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм