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В Сочи проверят видео с ребенком, тюбинг с которым тащила собака - РИА Новости, 06.02.2023
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В Сочи проверят видео с ребенком, тюбинг с которым тащила собака
В Сочи проверят видео с ребенком, тюбинг с которым тащила собака - РИА Новости, 06.02.2023
В Сочи проверят видео с ребенком, тюбинг с которым тащила собака
Сочинские полицейские организовали проверку после появления видео с ребенком на резиновом круге, которого по улицам Сочи катит привязанная собака, сообщили РИА... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:34
2023-02-06T13:50
происшествия
сочи
краснодарский край
красная поляна
россия
полиция
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
новости - туризм
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СОЧИ, 6 фев - РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после появления видео с ребенком на резиновом круге, которого по улицам Сочи катит привязанная собака, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях распространилось видео, как собака, привязанная поводком к тюбингу (резиновый круг для катания по воде и с горок - ред.), на большой скорости везёт ребёнка по заснеженным тротуарам Красной Поляны, позади бежит предполагаемый отец ребёнка. "По факту выявленной публикации в дежурной части УВД России по городу Сочи назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", - сказали в ведомстве.
сочи
краснодарский край
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происшествия, сочи, краснодарский край, красная поляна, россия, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Красная Поляна, Россия, Полиция, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новости - Туризм
13:34 06.02.2023 (обновлено: 13:50 06.02.2023)
 
В Сочи проверят видео с ребенком, тюбинг с которым тащила собака

Полиция в Сочи проверяет данные о ребенке, тюбинг с которым катила собака по улицам

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 6 фев - РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после появления видео с ребенком на резиновом круге, которого по улицам Сочи катит привязанная собака, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях распространилось видео, как собака, привязанная поводком к тюбингу (резиновый круг для катания по воде и с горок - ред.), на большой скорости везёт ребёнка по заснеженным тротуарам Красной Поляны, позади бежит предполагаемый отец ребёнка.
"По факту выявленной публикации в дежурной части УВД России по городу Сочи назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", - сказали в ведомстве.
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайКрасная ПолянаРоссияПолицияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Новости - Туризм
 
 
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