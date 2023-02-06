https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850072850.html
Российские авиакомпании продолжают летать в Турцию на фоне землетрясений
Российские авиакомпании продолжают летать в Турцию на фоне землетрясений - РИА Новости, 06.02.2023
Российские авиакомпании продолжают летать в Турцию на фоне землетрясений
Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Турцию на фоне землетрясений в ряде регионов этой страны, следует из данных онлайн-табло московских... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:54
2023-02-06T15:54
2023-02-06T17:55
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турция
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
землетрясение в турции и сирии
авиакомпании
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Турцию на фоне землетрясений в ряде регионов этой страны, следует из данных онлайн-табло московских аэропортов. По онлайн-табло хабов МАУ видно, что авиакомпании продолжают полеты в Стамбул и Анталью, отмен рейсов нет. Есть незначительные задержки. Землетрясение в Турции не повлияло на рейсы российских авиакомпаний, полеты в воздушном пространстве страны осуществляются штатно, сообщала ранее в понедельник Росавиация. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 1014 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, число жертв землетрясения в республике выросло до 326, пострадали 1042 человека.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850022396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, новости - туризм, туризм, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), землетрясение в турции и сирии, авиакомпании, самолеты
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15:54 06.02.2023 (обновлено: 17:55 06.02.2023)
Российские авиакомпании продолжают летать в Турцию на фоне землетрясений
Российские авиакомпании летают в Турцию на фоне землетрясений, но с небольшими задержками