https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850072850.html

Российские авиакомпании продолжают летать в Турцию на фоне землетрясений

Российские авиакомпании продолжают летать в Турцию на фоне землетрясений - РИА Новости, 06.02.2023

Российские авиакомпании продолжают летать в Турцию на фоне землетрясений

Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Турцию на фоне землетрясений в ряде регионов этой страны, следует из данных онлайн-табло московских... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:54

2023-02-06T15:54

2023-02-06T17:55

туризм

туристы

новости - туризм

туризм

турция

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

землетрясение в турции и сирии

авиакомпании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758595205_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_44f13b33691a9c4b6e540fb7cce23581.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Турцию на фоне землетрясений в ряде регионов этой страны, следует из данных онлайн-табло московских аэропортов. По онлайн-табло хабов МАУ видно, что авиакомпании продолжают полеты в Стамбул и Анталью, отмен рейсов нет. Есть незначительные задержки. Землетрясение в Турции не повлияло на рейсы российских авиакомпаний, полеты в воздушном пространстве страны осуществляются штатно, сообщала ранее в понедельник Росавиация. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 1014 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, число жертв землетрясения в республике выросло до 326, пострадали 1042 человека.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850022396.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туристы, новости - туризм, туризм, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), землетрясение в турции и сирии, авиакомпании, самолеты