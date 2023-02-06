https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850052412.html
Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014 человек
Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014 человек - РИА Новости, 06.02.2023
Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014 человек
Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014, разрушены более 2,8 тысячи зданий, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:10
2023-02-06T15:10
2023-02-06T15:22
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849936029_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_c9d4fabf2fbaedc732fa1da4c6e0c09b.jpg
АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014, разрушены более 2,8 тысячи зданий, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.Эпицентр произошедшего рано утром землетрясения магнитудой 7,7 находился в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Прежде сообщалось о 912 погибших и 5385 пострадавших. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - по оценкам турецких сейсмологов, магнитудой 7,6."На данный момент число погибших 1014 человек", - сказал Сезер журналистам.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850055577.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849936029_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_19e828bca3da976f5e23df1506356e34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:10 06.02.2023 (обновлено: 15:22 06.02.2023)
Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014 человек
Число погибших от землетрясения в Турции возросло до 1014 человек