https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850052412.html

Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014 человек

Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014 человек - РИА Новости, 06.02.2023

Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014 человек

Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014, разрушены более 2,8 тысячи зданий, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:10

2023-02-06T15:10

2023-02-06T15:22

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014, разрушены более 2,8 тысячи зданий, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.Эпицентр произошедшего рано утром землетрясения магнитудой 7,7 находился в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Прежде сообщалось о 912 погибших и 5385 пострадавших. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - по оценкам турецких сейсмологов, магнитудой 7,6."На данный момент число погибших 1014 человек", - сказал Сезер журналистам.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850055577.html

турция

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии