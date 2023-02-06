https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850050540.html
В Турции заявили об отсутствии опасности цунами
В Турции заявили об отсутствии опасности цунами - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции заявили об отсутствии опасности цунами
Власти Турции заявили об отсутствии на данный момент опасности цунами, которая могла бы затронуть берега страны в Восточном Средиземноморье. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:07
2023-02-06T15:07
2023-02-06T15:17
в мире
турция
сирия
ливан
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Власти Турции заявили об отсутствии на данный момент опасности цунами, которая могла бы затронуть берега страны в Восточном Средиземноморье.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1014 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов."После землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, произошедших сегодня в Кахраманмараше, Пазарчике и Эльбистане, на данный момент нет опасности цунами, которое затронет наши берега в Восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), которое привел портал Haberler.com.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850053505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, ливан, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Ливан, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:07 06.02.2023 (обновлено: 15:17 06.02.2023)
В Турции заявили об отсутствии опасности цунами
Власти Турции заявили об отсутствии опасности цунами на данный момент