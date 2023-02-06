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В Турции заявили об отсутствии опасности цунами - РИА Новости, 06.02.2023
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В Турции заявили об отсутствии опасности цунами
В Турции заявили об отсутствии опасности цунами - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции заявили об отсутствии опасности цунами
Власти Турции заявили об отсутствии на данный момент опасности цунами, которая могла бы затронуть берега страны в Восточном Средиземноморье. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:07
2023-02-06T15:17
в мире
турция
сирия
ливан
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Власти Турции заявили об отсутствии на данный момент опасности цунами, которая могла бы затронуть берега страны в Восточном Средиземноморье.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1014 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов."После землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, произошедших сегодня в Кахраманмараше, Пазарчике и Эльбистане, на данный момент нет опасности цунами, которое затронет наши берега в Восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), которое привел портал Haberler.com.
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в мире, турция, сирия, ливан, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Ливан, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:07 06.02.2023 (обновлено: 15:17 06.02.2023)
 
В Турции заявили об отсутствии опасности цунами

Власти Турции заявили об отсутствии опасности цунами на данный момент

© AP Photo / IHA agencyПоследствия землетрясения в Адане, Турция
Последствия землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / IHA agency
Последствия землетрясения в Адане, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Власти Турции заявили об отсутствии на данный момент опасности цунами, которая могла бы затронуть берега страны в Восточном Средиземноморье.
Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1014 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов.
"После землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, произошедших сегодня в Кахраманмараше, Пазарчике и Эльбистане, на данный момент нет опасности цунами, которое затронет наши берега в Восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), которое привел портал Haberler.com.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В миреТурцияСирияЛиванСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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