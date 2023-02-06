https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850022396.html
Российские страховщики прокомментировали землетрясение в Турции
Российские страховщики прокомментировали землетрясение в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
Российские страховщики прокомментировали землетрясение в Турции
Российские туристы пока не обращались к отечественным страховщикам из-за последствий землетрясения в Турции, сообщили РИА Новости в компаниях. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:05
2023-02-06T14:05
2023-02-06T14:08
туризм
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туризм
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские туристы пока не обращались к отечественным страховщикам из-за последствий землетрясения в Турции, сообщили РИА Новости в компаниях. "Землетрясение очень мощное, по сообщениям СМИ, много погибших и пострадавших. На текущий момент обращений от застрахованных нет", – сказала замдиректора филиала компании "Евроинс Туристическое страхование" Юлия Алчеева. "В "АльфаСтрахование" не поступала информация о пострадавших от землетрясения в Турции, застрахованных по договорам ВЗР (полис страхования выезжающих за рубеж - ред.)", – заявили в пресс-службе компании. В страховых компаниях "Согласие", "Ингосстрах", МАКС и "Абсолют Страховние" также сообщили РИА Новости, что обращений из-за травм и смерти по договорам выезжающих за рубеж пока не поступало.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849955166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, новости - туризм, туризм, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
Туризм, туристы, Новости - Туризм, Туризм, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:05 06.02.2023 (обновлено: 14:08 06.02.2023)
Российские страховщики прокомментировали землетрясение в Турции
Туристы из России не обращались к страховщикам из-за последствий землетрясения в Турции
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские туристы пока не обращались к отечественным страховщикам из-за последствий землетрясения в Турции, сообщили РИА Новости в компаниях.
"Землетрясение очень мощное, по сообщениям СМИ, много погибших и пострадавших. На текущий момент обращений от застрахованных нет", – сказала замдиректора филиала компании "Евроинс Туристическое страхование" Юлия Алчеева.
"В "АльфаСтрахование" не поступала информация о пострадавших от землетрясения в Турции, застрахованных по договорам ВЗР (полис страхования выезжающих за рубеж - ред.)", – заявили в пресс-службе компании.
В страховых компаниях "Согласие", "Ингосстрах", МАКС и "Абсолют Страховние" также сообщили РИА Новости, что обращений из-за травм и смерти по договорам выезжающих за рубеж пока не поступало.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш
на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии
, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте
. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.