https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850022396.html

Российские страховщики прокомментировали землетрясение в Турции

Российские страховщики прокомментировали землетрясение в Турции - РИА Новости, 06.02.2023

Российские страховщики прокомментировали землетрясение в Турции

Российские туристы пока не обращались к отечественным страховщикам из-за последствий землетрясения в Турции, сообщили РИА Новости в компаниях. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:05

2023-02-06T14:05

2023-02-06T14:08

туризм

туристы

новости - туризм

туризм

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849942763_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_65244b5795f77741ab306da01cf88d77.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские туристы пока не обращались к отечественным страховщикам из-за последствий землетрясения в Турции, сообщили РИА Новости в компаниях. "Землетрясение очень мощное, по сообщениям СМИ, много погибших и пострадавших. На текущий момент обращений от застрахованных нет", – сказала замдиректора филиала компании "Евроинс Туристическое страхование" Юлия Алчеева. "В "АльфаСтрахование" не поступала информация о пострадавших от землетрясения в Турции, застрахованных по договорам ВЗР (полис страхования выезжающих за рубеж - ред.)", – заявили в пресс-службе компании. В страховых компаниях "Согласие", "Ингосстрах", МАКС и "Абсолют Страховние" также сообщили РИА Новости, что обращений из-за травм и смерти по договорам выезжающих за рубеж пока не поступало.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849955166.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туристы, новости - туризм, туризм, турция, сильное землетрясение в турции и сирии