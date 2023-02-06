Рейтинг@Mail.ru
В Турции группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849998600.html
В Турции группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле
В Турции группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле
Группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле ISIAS Hotel Adiyaman, сообщает TourDom.ru со ссылкой на твиттер Ассоциации гидов Турции. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:46
2023-02-06T12:46
туризм
туризм
новости - туризм
турция
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849936029_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_c9d4fabf2fbaedc732fa1da4c6e0c09b.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле ISIAS Hotel Adiyaman, сообщает TourDom.ru со ссылкой на твиттер Ассоциации гидов Турции."Мы в контакте с губернаторами, местными организациями и министерствами", – цитируют сотрудников Ассоциации турецкие СМИ. По их информации, сейчас на месте разбирают конструкции.Подробности о пострадавших со ссылкой на профессиональные группы сообщила лицензированный гид Юлия, работающая в Турции. По ее словам, в отеле сейчас размещена группа кандидатов в гиды, которые находятся в обучающем экскурсионном туре от Министерства культуры и туризма Турции. В ее составе – турецкие граждане, и сам тур проходит на турецком языке. "Они отправляют голосовые сообщения. Несколько человек ниже пояса прижаты бетоном, руки свободны. Им все говорят: берегите заряд на телефоне, это важно".В этом же отеле, по информации турецкой прессы, проживала юношеская команда по волейболу из Фамагусты.По словам специалистов, российские туристы пока очень редко бывают в этом регионе. "Он малоизвестен пока на нашем рынке и только начинает развиваться. Да и добраться туда из Антальи сложно – надо лететь на самолете", - уточняют эксперты.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849955166.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849936029_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_19e828bca3da976f5e23df1506356e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, турция, происшествия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Происшествия
12:46 06.02.2023
 
В Турции группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле

В Турции группа начинающих гидов попала под завалы в обрушившемся отеле

© AP Photo / Depo PhotosПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Depo Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле ISIAS Hotel Adiyaman, сообщает TourDom.ru со ссылкой на твиттер Ассоциации гидов Турции.
"Мы в контакте с губернаторами, местными организациями и министерствами", – цитируют сотрудников Ассоциации турецкие СМИ. По их информации, сейчас на месте разбирают конструкции.
Подробности о пострадавших со ссылкой на профессиональные группы сообщила лицензированный гид Юлия, работающая в Турции. По ее словам, в отеле сейчас размещена группа кандидатов в гиды, которые находятся в обучающем экскурсионном туре от Министерства культуры и туризма Турции.
В ее составе – турецкие граждане, и сам тур проходит на турецком языке. "Они отправляют голосовые сообщения. Несколько человек ниже пояса прижаты бетоном, руки свободны. Им все говорят: берегите заряд на телефоне, это важно".
В этом же отеле, по информации турецкой прессы, проживала юношеская команда по волейболу из Фамагусты.
По словам специалистов, российские туристы пока очень редко бывают в этом регионе. "Он малоизвестен пока на нашем рынке и только начинает развиваться. Да и добраться туда из Антальи сложно – надо лететь на самолете", - уточняют эксперты.
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 11:08Туризм
Туроператоры рассказали, опасно ли отдыхать в Турции после землетрясения
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала