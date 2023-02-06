https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849998600.html
В Турции группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле
В Турции группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле
Группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле ISIAS Hotel Adiyaman, сообщает TourDom.ru со ссылкой на твиттер Ассоциации гидов Турции. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:46
2023-02-06T12:46
2023-02-06T12:46
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле ISIAS Hotel Adiyaman, сообщает TourDom.ru со ссылкой на твиттер Ассоциации гидов Турции."Мы в контакте с губернаторами, местными организациями и министерствами", – цитируют сотрудников Ассоциации турецкие СМИ. По их информации, сейчас на месте разбирают конструкции.Подробности о пострадавших со ссылкой на профессиональные группы сообщила лицензированный гид Юлия, работающая в Турции. По ее словам, в отеле сейчас размещена группа кандидатов в гиды, которые находятся в обучающем экскурсионном туре от Министерства культуры и туризма Турции. В ее составе – турецкие граждане, и сам тур проходит на турецком языке. "Они отправляют голосовые сообщения. Несколько человек ниже пояса прижаты бетоном, руки свободны. Им все говорят: берегите заряд на телефоне, это важно".В этом же отеле, по информации турецкой прессы, проживала юношеская команда по волейболу из Фамагусты.По словам специалистов, российские туристы пока очень редко бывают в этом регионе. "Он малоизвестен пока на нашем рынке и только начинает развиваться. Да и добраться туда из Антальи сложно – надо лететь на самолете", - уточняют эксперты.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849955166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, происшествия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Происшествия
В Турции группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле
В Турции группа начинающих гидов попала под завалы в обрушившемся отеле
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Группа гидов попала под завалы в обрушившемся отеле ISIAS Hotel Adiyaman, сообщает
TourDom.ru со ссылкой на твиттер Ассоциации гидов Турции.
"Мы в контакте с губернаторами, местными организациями и министерствами", – цитируют
сотрудников Ассоциации турецкие СМИ. По их информации, сейчас на месте разбирают конструкции.
Подробности о пострадавших со ссылкой на профессиональные группы сообщила лицензированный гид Юлия, работающая в Турции. По ее словам, в отеле сейчас размещена группа кандидатов в гиды, которые находятся в обучающем экскурсионном туре от Министерства культуры и туризма Турции.
В ее составе – турецкие граждане, и сам тур проходит на турецком языке. "Они отправляют голосовые сообщения. Несколько человек ниже пояса прижаты бетоном, руки свободны. Им все говорят: берегите заряд на телефоне, это важно".
В этом же отеле, по информации турецкой прессы, проживала юношеская команда по волейболу из Фамагусты.
По словам специалистов, российские туристы пока очень редко бывают в этом регионе. "Он малоизвестен пока на нашем рынке и только начинает развиваться. Да и добраться туда из Антальи сложно – надо лететь на самолете", - уточняют эксперты.