https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849953765.html

МЧС готово отправить два Ил-76 со спасателями в Турцию

МЧС готово отправить два Ил-76 со спасателями в Турцию - РИА Новости, 06.02.2023

МЧС готово отправить два Ил-76 со спасателями в Турцию

Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:24

2023-02-06T10:24

2023-02-06T10:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

турция

ил-76

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."МЧС России готово направить спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего сегодня ночью в провинции Газиантеп", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по поручению главы ведомства Александра Куренкова в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"."МЧС России всегда готово прийти на помощь дружественному государству, граждане которого оказались в сложной ситуации. Наши спасатели имеют все необходимые знания и оборудование для ликвидации последствий подобных ЧС и уже готовы вылететь в зону землетрясения", - приводит пресс-служба слова Александра Куренкова.Собеседник агентства отметил, что российские спасатели имеют "колоссальный опыт чрезвычайного гуманитарного реагирования" в условиях сильных разрушений, вызванных стихийными бедствиями и техногенными авариями.Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти 2,5 тысячи, сообщил ранее вице-президент страны Фуат Октай. Больше всего погибших в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр - 70 жертв, там же разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа - порядка 600.

https://ria.ru/20230206/krepost-1849943746.html

https://ria.ru/20230206/khmeymim-1849950010.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, турция, ил-76, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире