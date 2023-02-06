https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849953765.html
МЧС готово отправить два Ил-76 со спасателями в Турцию
МЧС готово отправить два Ил-76 со спасателями в Турцию - РИА Новости, 06.02.2023
МЧС готово отправить два Ил-76 со спасателями в Турцию
Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:24
2023-02-06T10:24
2023-02-06T10:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
турция
ил-76
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."МЧС России готово направить спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего сегодня ночью в провинции Газиантеп", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по поручению главы ведомства Александра Куренкова в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"."МЧС России всегда готово прийти на помощь дружественному государству, граждане которого оказались в сложной ситуации. Наши спасатели имеют все необходимые знания и оборудование для ликвидации последствий подобных ЧС и уже готовы вылететь в зону землетрясения", - приводит пресс-служба слова Александра Куренкова.Собеседник агентства отметил, что российские спасатели имеют "колоссальный опыт чрезвычайного гуманитарного реагирования" в условиях сильных разрушений, вызванных стихийными бедствиями и техногенными авариями.Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти 2,5 тысячи, сообщил ранее вице-президент страны Фуат Октай. Больше всего погибших в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр - 70 жертв, там же разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа - порядка 600.
https://ria.ru/20230206/krepost-1849943746.html
https://ria.ru/20230206/khmeymim-1849950010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, турция, ил-76, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Турция, Ил-76, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире
10:24 06.02.2023 (обновлено: 10:40 06.02.2023)
МЧС готово отправить два Ил-76 со спасателями в Турцию
МЧС подготовило два Ил-76 со спасателями к вылету в Турцию, где произошло землетрясение
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"МЧС России готово направить спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего сегодня ночью в провинции Газиантеп", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по поручению главы ведомства Александра Куренкова в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
"МЧС России всегда готово прийти на помощь дружественному государству, граждане которого оказались в сложной ситуации. Наши спасатели имеют все необходимые знания и оборудование для ликвидации последствий подобных ЧС и уже готовы вылететь в зону землетрясения", - приводит пресс-служба слова Александра Куренкова.
Собеседник агентства отметил, что российские спасатели имеют "колоссальный опыт чрезвычайного гуманитарного реагирования" в условиях сильных разрушений, вызванных стихийными бедствиями и техногенными авариями.
Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти 2,5 тысячи, сообщил ранее вице-президент страны Фуат Октай. Больше всего погибших в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр - 70 жертв, там же разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа - порядка 600.