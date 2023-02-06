https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933680.html

Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео

Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео - РИА Новости, 06.02.2023

Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео

Очевидец запечатлел на видео момент обрушения дома в турецком Диярбакыре. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:44

2023-02-06T08:44

2023-02-06T19:46

в мире

турция

кахраманмараш

землетрясение в турции и сирии

диярбакыр

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Очевидец запечатлел на видео момент обрушения дома в турецком Диярбакыре. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов.В семи турецких провинциях число жертв, по последним данным, составило 76 человек, еще 440 пострадали. В Малатье жертвами землетрясения стали 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось. Еще шесть человек погибли и 79 ранены в Диярбакыре. В провинции Шанлыурфа жертвами стали 18 человек, 67 ранены, в Османие — пять человек погибли, 34 здания разрушены. По данным турецких властей, землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6.Сразу в нескольких регионах объявлен самый высокий уровень тревоги, подразумевающий запрос на международную помощь. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, спасатели уже начали устранять последствия стихийного бедствия.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933427.html

турция

кахраманмараш

диярбакыр

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в мире, турция, кахраманмараш, землетрясение в турции и сирии, диярбакыр