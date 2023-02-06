08:44 06.02.2023 (обновлено: 19:46 06.02.2023)
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
Момент обрушения многоэтажки в турецком Диярбакыре при землетрясении попал на видео
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Очевидец запечатлел на видео момент обрушения дома в турецком Диярбакыре.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов.
В семи турецких провинциях число жертв, по последним данным, составило 76 человек, еще 440 пострадали. В Малатье жертвами землетрясения стали 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось. Еще шесть человек погибли и 79 ранены в Диярбакыре.
В провинции Шанлыурфа жертвами стали 18 человек, 67 ранены, в Османие — пять человек погибли, 34 здания разрушены. По данным турецких властей, землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6.
В провинции Шанлыурфа жертвами стали 18 человек, 67 ранены, в Османие — пять человек погибли, 34 здания разрушены. По данным турецких властей, землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6.
Сразу в нескольких регионах объявлен самый высокий уровень тревоги, подразумевающий запрос на международную помощь. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, спасатели уже начали устранять последствия стихийного бедствия.