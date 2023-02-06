Рейтинг@Mail.ru
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933680.html
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео - РИА Новости, 06.02.2023
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
Очевидец запечатлел на видео момент обрушения дома в турецком Диярбакыре. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:44
2023-02-06T19:46
в мире
турция
кахраманмараш
землетрясение в турции и сирии
диярбакыр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Очевидец запечатлел на видео момент обрушения дома в турецком Диярбакыре. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов.В семи турецких провинциях число жертв, по последним данным, составило 76 человек, еще 440 пострадали. В Малатье жертвами землетрясения стали 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось. Еще шесть человек погибли и 79 ранены в Диярбакыре. В провинции Шанлыурфа жертвами стали 18 человек, 67 ранены, в Османие — пять человек погибли, 34 здания разрушены. По данным турецких властей, землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6.Сразу в нескольких регионах объявлен самый высокий уровень тревоги, подразумевающий запрос на международную помощь. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, спасатели уже начали устранять последствия стихийного бедствия.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933427.html
турция
кахраманмараш
диярбакыр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, кахраманмараш, землетрясение в турции и сирии, диярбакыр
В мире, Турция, Кахраманмараш, Землетрясение в Турции и Сирии, Диярбакыр
08:44 06.02.2023 (обновлено: 19:46 06.02.2023)
 
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео

Момент обрушения многоэтажки в турецком Диярбакыре при землетрясении попал на видео

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Очевидец запечатлел на видео момент обрушения дома в турецком Диярбакыре.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов.
В семи турецких провинциях число жертв, по последним данным, составило 76 человек, еще 440 пострадали. В Малатье жертвами землетрясения стали 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось. Еще шесть человек погибли и 79 ранены в Диярбакыре.

В провинции Шанлыурфа жертвами стали 18 человек, 67 ранены, в Османие — пять человек погибли, 34 здания разрушены. По данным турецких властей, землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6.
Сразу в нескольких регионах объявлен самый высокий уровень тревоги, подразумевающий запрос на международную помощь. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, спасатели уже начали устранять последствия стихийного бедствия.
Последствия землетрясения в Турции. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 08:41Туризм
В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции
 
В миреТурцияКахраманмарашЗемлетрясение в Турции и СирииДиярбакыр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала