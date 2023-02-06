https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849932381.html

В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения

В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения

Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр разрушительного землетрясения, заявил о невозможности назвать точное число жертв. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:30

2023-02-06T08:30

2023-02-06T08:30

в мире

кахраманмараш

сирия

турция

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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр разрушительного землетрясения, заявил о невозможности назвать точное число жертв. При этом, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии, по последним данным, погибли 99 человек.

кахраманмараш

сирия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кахраманмараш, сирия, турция