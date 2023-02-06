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В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения
В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения
Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр разрушительного землетрясения, заявил о невозможности назвать точное число жертв. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:30
2023-02-06T08:30
2023-02-06T08:30
в мире
кахраманмараш
сирия
турция
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр разрушительного землетрясения, заявил о невозможности назвать точное число жертв. При этом, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии, по последним данным, погибли 99 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кахраманмараш, сирия, турция
В мире, Кахраманмараш, Сирия, Турция
В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения
Власти Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости.
Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр разрушительного землетрясения, заявил
о невозможности назвать точное число жертв.
"На данный момент назвать точное число жертв и раненых, а также рухнувших зданий не представляется возможным. Ущерб очень серьезный", - цитирует агентство Anadolu губернатора Омера Чошкуна.
При этом, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии, по последним данным, погибли 99 человек.