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В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения
В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения
Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр разрушительного землетрясения, заявил о невозможности назвать точное число жертв. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:30
2023-02-06T08:30
в мире
кахраманмараш
сирия
турция
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр разрушительного землетрясения, заявил о невозможности назвать точное число жертв. При этом, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии, по последним данным, погибли 99 человек.
кахраманмараш
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в мире, кахраманмараш, сирия, турция
В мире, Кахраманмараш, Сирия, Турция
08:30 06.02.2023
 
В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения

Власти Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр разрушительного землетрясения, заявил о невозможности назвать точное число жертв.
"На данный момент назвать точное число жертв и раненых, а также рухнувших зданий не представляется возможным. Ущерб очень серьезный", - цитирует агентство Anadolu губернатора Омера Чошкуна.
При этом, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии, по последним данным, погибли 99 человек.
 
В миреКахраманмарашСирияТурция
 
 
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