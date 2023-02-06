https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849922139.html

В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги

В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги - РИА Новости, 06.02.2023

В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах страны. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T05:21

2023-02-06T05:21

2023-02-06T13:37

в мире

турция

сулейман сойлу

кахраманмараш

газиантеп

землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955518_0:61:1422:861_1920x0_80_0_0_f70be84f43b3e69ec6579d66bca13e94.jpg

АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах страны.Турецкие СМИ сообщили, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 (совпадает с мск) в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине семь километров. Землетрясение сильно ощущалось во многих городах, в частности в Малатье и Газиантепе. В регионе продолжаются афтершоки."Нам сообщили, что последний афтершок составил 6,4 балла. Я передаю свои пожелания скорейшего выздоровления всему народу и нашей стране. Мы дали самый высокий уровень тревоги", — приводит слова Сойлу газета Hürriyet.

https://ria.ru/20230206/siriya-1849922398.html

турция

кахраманмараш

газиантеп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сулейман сойлу, кахраманмараш, газиантеп, землетрясение в турции и сирии