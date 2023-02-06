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В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги - РИА Новости, 06.02.2023
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В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах страны. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T05:21
2023-02-06T13:37
в мире
турция
сулейман сойлу
кахраманмараш
газиантеп
землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах страны.Турецкие СМИ сообщили, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 (совпадает с мск) в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине семь километров. Землетрясение сильно ощущалось во многих городах, в частности в Малатье и Газиантепе. В регионе продолжаются афтершоки."Нам сообщили, что последний афтершок составил 6,4 балла. Я передаю свои пожелания скорейшего выздоровления всему народу и нашей стране. Мы дали самый высокий уровень тревоги", — приводит слова Сойлу газета Hürriyet.
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в мире, турция, сулейман сойлу, кахраманмараш, газиантеп, землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сулейман Сойлу, Кахраманмараш, Газиантеп, Землетрясение в Турции и Сирии
05:21 06.02.2023 (обновлено: 13:37 06.02.2023)
 
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги

Глава МВД Сойлу: из-за землетрясений в Турции объявлен самый высокий уровень тревоги

© AP Photo / Depo PhotosПоследствия землетрясения в городе Пазарджык, Турция. 6 февраля 2023
Последствия землетрясения в городе Пазарджык, Турция. 6 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Depo Photos
Последствия землетрясения в городе Пазарджык, Турция. 6 февраля 2023
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АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах страны.
Турецкие СМИ сообщили, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 (совпадает с мск) в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине семь километров. Землетрясение сильно ощущалось во многих городах, в частности в Малатье и Газиантепе. В регионе продолжаются афтершоки.
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Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания
"Нам сообщили, что последний афтершок составил 6,4 балла. Я передаю свои пожелания скорейшего выздоровления всему народу и нашей стране. Мы дали самый высокий уровень тревоги", — приводит слова Сойлу газета Hürriyet.
 
В миреТурцияСулейман СойлуКахраманмарашГазиантепЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
 
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