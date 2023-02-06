https://ria.ru/20230206/tualet-1849995969.html

В Геленджике проверят сообщение о размещении пациента в туалете больницы

В Геленджике проверят сообщение о размещении пациента в туалете больницы - РИА Новости, 06.02.2023

В Геленджике проверят сообщение о размещении пациента в туалете больницы

Росздравнадзор проверит информацию о том, что в городской больнице Геленджика пациента якобы разместили в туалете, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:30

2023-02-06T12:30

2023-02-06T12:30

происшествия

геленджик

краснодарский край

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию о том, что в городской больнице Геленджика пациента якобы разместили в туалете, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина утверждает, что его в инфекционном отделении городской больницы города-курорта с пневмонией и температурой 40 градусов положили на койку в туалете отделения. "Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверяет информацию, распространенную в СМИ, о том, что в городской больнице Геленджика пациента с высокой температурой якобы положили в туалетную комнату", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230203/kriptoferma-1849494219.html

геленджик

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, геленджик, краснодарский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество