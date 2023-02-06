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В Геленджике проверят сообщение о размещении пациента в туалете больницы - РИА Новости, 06.02.2023
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В Геленджике проверят сообщение о размещении пациента в туалете больницы
В Геленджике проверят сообщение о размещении пациента в туалете больницы - РИА Новости, 06.02.2023
В Геленджике проверят сообщение о размещении пациента в туалете больницы
Росздравнадзор проверит информацию о том, что в городской больнице Геленджика пациента якобы разместили в туалете, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:30
2023-02-06T12:30
происшествия
геленджик
краснодарский край
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию о том, что в городской больнице Геленджика пациента якобы разместили в туалете, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина утверждает, что его в инфекционном отделении городской больницы города-курорта с пневмонией и температурой 40 градусов положили на койку в туалете отделения. "Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверяет информацию, распространенную в СМИ, о том, что в городской больнице Геленджика пациента с высокой температурой якобы положили в туалетную комнату", - говорится в сообщении.
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геленджик
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происшествия, геленджик, краснодарский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
12:30 06.02.2023
 
В Геленджике проверят сообщение о размещении пациента в туалете больницы

Росздравнадзор проверит сообщение о размещении пациента в туалете больницы в Геленджике

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию о том, что в городской больнице Геленджика пациента якобы разместили в туалете, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина утверждает, что его в инфекционном отделении городской больницы города-курорта с пневмонией и температурой 40 градусов положили на койку в туалете отделения.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверяет информацию, распространенную в СМИ, о том, что в городской больнице Геленджика пациента с высокой температурой якобы положили в туалетную комнату", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияГеленджикКраснодарский крайРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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