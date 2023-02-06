https://ria.ru/20230206/tualet-1849995969.html
В Геленджике проверят сообщение о размещении пациента в туалете больницы
В Геленджике проверят сообщение о размещении пациента в туалете больницы - РИА Новости, 06.02.2023
В Геленджике проверят сообщение о размещении пациента в туалете больницы
Росздравнадзор проверит информацию о том, что в городской больнице Геленджика пациента якобы разместили в туалете, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:30
2023-02-06T12:30
2023-02-06T12:30
происшествия
геленджик
краснодарский край
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию о том, что в городской больнице Геленджика пациента якобы разместили в туалете, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина утверждает, что его в инфекционном отделении городской больницы города-курорта с пневмонией и температурой 40 градусов положили на койку в туалете отделения. "Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверяет информацию, распространенную в СМИ, о том, что в городской больнице Геленджика пациента с высокой температурой якобы положили в туалетную комнату", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230203/kriptoferma-1849494219.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, краснодарский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
В Геленджике проверят сообщение о размещении пациента в туалете больницы
Росздравнадзор проверит сообщение о размещении пациента в туалете больницы в Геленджике