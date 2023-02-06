https://ria.ru/20230206/trevoga-1849917886.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.02.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T02:02
2023-02-06T02:02
2023-02-06T02:10
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
киев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. Согласно карте, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР.
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украина
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украина, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Киев
02:02 06.02.2023 (обновлено: 02:10 06.02.2023)
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу