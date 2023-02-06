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Умер актер РАМТа Виктор Цымбал - РИА Новости, 06.02.2023
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Культура
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Умер актер РАМТа Виктор Цымбал
Умер актер РАМТа Виктор Цымбал - РИА Новости, 06.02.2023
Умер актер РАМТа Виктор Цымбал
Заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет, сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ). РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:30
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет, сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ).Уточняется, что дату и время прощания объявят позднее.Цымбал родился 27 марта 1949 года. В 1971 году закончил Омскую драматическую студию, в 1988 году — РАТИ-ГИТИС. С 1981 года он служил в Российском молодежном театре, где сыграл более полусотни ролей. С 2000 года был помощником художественного руководителя по труппе. Известен ролями в фильмах "Борис Годунов" (1986), "Серп и молот" (1994), "Гоголь. Ближайший" (2009).
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новости культуры, российский академический молодежный театр , театр, россия
Культура, Новости культуры, Российский академический молодежный театр , Театр, Россия
15:30 06.02.2023 (обновлено: 16:33 06.02.2023)
 
Умер актер РАМТа Виктор Цымбал

Заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Виктор Цымбал
Актер Виктор Цымбал - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Актер Виктор Цымбал. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет, сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ).
"Светлая память, Виктор Александрович! Спасибо вам за любовь и преданность Молодежному театру. Помним! Скорбим", — говорится в некрологе.
Уточняется, что дату и время прощания объявят позднее.
Цымбал родился 27 марта 1949 года. В 1971 году закончил Омскую драматическую студию, в 1988 году — РАТИ-ГИТИС. С 1981 года он служил в Российском молодежном театре, где сыграл более полусотни ролей. С 2000 года был помощником художественного руководителя по труппе. Известен ролями в фильмах "Борис Годунов" (1986), "Серп и молот" (1994), "Гоголь. Ближайший" (2009).
 
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