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Умер актер РАМТа Виктор Цымбал
Умер актер РАМТа Виктор Цымбал - РИА Новости, 06.02.2023
Умер актер РАМТа Виктор Цымбал
Заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет, сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ). РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:30
2023-02-06T15:30
2023-02-06T16:33
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет, сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ).Уточняется, что дату и время прощания объявят позднее.Цымбал родился 27 марта 1949 года. В 1971 году закончил Омскую драматическую студию, в 1988 году — РАТИ-ГИТИС. С 1981 года он служил в Российском молодежном театре, где сыграл более полусотни ролей. С 2000 года был помощником художественного руководителя по труппе. Известен ролями в фильмах "Борис Годунов" (1986), "Серп и молот" (1994), "Гоголь. Ближайший" (2009).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, российский академический молодежный театр , театр, россия
Культура, Новости культуры, Российский академический молодежный театр , Театр, Россия
15:30 06.02.2023 (обновлено: 16:33 06.02.2023)
Умер актер РАМТа Виктор Цымбал
Заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет