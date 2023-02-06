https://ria.ru/20230206/teatr-1850046036.html

Умер актер РАМТа Виктор Цымбал

Умер актер РАМТа Виктор Цымбал - РИА Новости, 06.02.2023

Умер актер РАМТа Виктор Цымбал

Заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет, сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ). РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:30

2023-02-06T15:30

2023-02-06T16:33

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет, сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ).Уточняется, что дату и время прощания объявят позднее.Цымбал родился 27 марта 1949 года. В 1971 году закончил Омскую драматическую студию, в 1988 году — РАТИ-ГИТИС. С 1981 года он служил в Российском молодежном театре, где сыграл более полусотни ролей. С 2000 года был помощником художественного руководителя по труппе. Известен ролями в фильмах "Борис Годунов" (1986), "Серп и молот" (1994), "Гоголь. Ближайший" (2009).

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, российский академический молодежный театр , театр, россия