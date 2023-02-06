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В Тюмени поставщика водки осудили за смерть пяти человек от метанола
В Тюмени поставщика водки осудили за смерть пяти человек от метанола - РИА Новости, 06.02.2023
В Тюмени поставщика водки осудили за смерть пяти человек от метанола
Ленинский районный суд Тюмени приговорил местного жителя к 5 годам колонии общего режима по делу о сбыте паленой водки, погубившей 5 человек, сообщила РИА... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:55
2023-02-06T16:55
2023-02-06T16:55
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ТЮМЕНЬ, 6 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени приговорил местного жителя к 5 годам колонии общего режима по делу о сбыте паленой водки, погубившей 5 человек, сообщила РИА Новости объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Установлено, что подсудимый в ноябре 2021 года приобрел у одного знакомого не менее 15 коробок с алкогольной продукцией под этикетками "Родники Сибири" и "Царская охота Платиновая", содержащей метиловый спирт, и продал другому знакомому для дальнейшей реализации. По данным СУСК по Тюменской области, в январе 2022 года этим суррогатом, купленным в продуктовом магазине, смертельно отравились пять человек. "Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 54-летнему Ибрагиму Годжаеву, признав его виновным в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима", – рассказали в пресс-службе. В январе 2021 года региональное управление СК информировало об арестах 14 человек в ходе расследования отравления людей метанолом в Тюмени. Расследование всех уголовных дел находилось на контроле в центральном аппарате СК РФ.
https://ria.ru/20230206/izbienie-1850067207.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени поставщика водки осудили за смерть пяти человек от метанола
В Тюмени поставщик водки получил пять лет колонии за смерть пятерых человек от метанола