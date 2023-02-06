https://ria.ru/20230206/strakhi-1849944906.html

Отец ушел к любовнице, а мачеха срывалась на мне. "Страхи/Детские травмы"

Отец ушел к любовнице, а мачеха срывалась на мне. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 06.02.2023

Отец ушел к любовнице, а мачеха срывалась на мне. "Страхи/Детские травмы"

Когда героине Анастасии было 17 лет, отец оставил их с мачехой и ушел к любовнице. После этого отношения между мачехой и падчерицей стали невыносимыми: девушку выгоняли на улицу, унижали. Однажды дело даже дошло до полиции. Пришлось выстраивать жизнь с нуля, появился страх нищеты, нереализованности. Как настроить себя на позитивное будущее?

2023-02-06T12:00

2023-02-06T12:00

2023-02-06T12:00

страхи

наталья лосева

психология

семья

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Отец ушел к любовнице, а мачеха срывалась на мне. "Страхи/Детские травмы" Когда героине Анастасии было 17 лет, отец оставил их с мачехой и ушел к любовнице. После этого отношения между мачехой и падчерицей стали невыносимыми: девушку выгоняли на улицу, унижали. Однажды дело даже дошло до полиции. Пришлось выстраивать жизнь с нуля, появился страх нищеты, нереализованности. Как настроить себя на позитивное будущее? audio/mpeg

Отец ушел к любовнице, а мачеха срывалась на мне. "Страхи/Детские травмы" Когда героине Анастасии было 17 лет, отец оставил их с мачехой и ушел к любовнице. После этого отношения между мачехой и падчерицей стали невыносимыми: девушку выгоняли на улицу, унижали. Однажды дело даже дошло до полиции. Пришлось выстраивать жизнь с нуля, появился страх нищеты, нереализованности. Как настроить себя на позитивное будущее? audio/mpeg

Историю героини Анастасии разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, семья, аудио