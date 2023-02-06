https://ria.ru/20230206/ssha-1849964379.html

GT призвал готовиться к последствиям из-за передачи Киеву новых ракет

GT призвал готовиться к последствиям из-за передачи Киеву новых ракет - РИА Новости, 06.02.2023

GT призвал готовиться к последствиям из-за передачи Киеву новых ракет

Если Запад продолжит нарушать границы оказываемой Украине "помощи", российско-украинский конфликт выйдет из-под контроля, пишет издание Global Times. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:58

2023-02-06T10:58

2023-02-06T12:14

украина

сша

россия

олаф шольц

javelin (птрк)

энтони блинкен

германия

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Если Запад продолжит нарушать границы оказываемой Украине "помощи", российско-украинский конфликт выйдет из-под контроля, пишет издание Global Times.По его мнению, негласная договоренность о ненанесении ударов по территории России была "гарантией безопасности" для Европы. При этом теперь, когда США перешли черту, другие страны могут последовать их примеру, что грозит большими проблемами, предположил эксперт.Более того, конфликт между Россией и Украиной может обостриться и перерасти в ядерную войну, добавил он.Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, что по вопросу поставок вооружения Украине существует "подход, основанный на консенсусе, который позволяет избежать эскалации". Однако эксперты Global Times отметили, что высказывания политика были скорее попыткой снизить напряженность, так как Запад не уверен, сдержит ли Украина свои обещания.На прошлой неделе в США объявили о новом пакете помощи на сумму до 425 миллионов долларов. Еще 1,75 миллиарда долларов уйдет на поддержку страны в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, пояснил, что пакет включает в себя критически важные средства ПВО, БМП и другое оборудование, включая противотанковые ракеты Javelin, а также артиллерийские боеприпасы.Предполагается, что новое вооружение позволит Украине атаковать российские объекты. В ответ на это заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что поставки более современной военной техники вызовут лишь ответные удары, в той степени, в какой это допускается российской ядерной доктриной.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230206/kitay-1849952897.html

https://ria.ru/20230206/dialog-1849950371.html

украина

сша

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германия

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украина, сша, россия, олаф шольц, javelin (птрк), энтони блинкен, германия