https://ria.ru/20230206/ssha-1849947758.html
Инцидент с шаром заставил читателей WP задуматься о конфликте на Украине
Инцидент с шаром заставил читателей WP задуматься о конфликте на Украине - РИА Новости, 06.02.2023
Инцидент с шаром заставил читателей WP задуматься о конфликте на Украине
Читателей The Washington Post возмутила политика властей США, которые не способны обеспечить безопасность собственного населения, но занимаются поставками... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:53
2023-02-06T09:53
2023-02-06T11:11
в мире
технологии
китай
сша
украина
ллойд остин
джо байден
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800139_262:615:2810:2048_1920x0_80_0_0_f074501f384e20d6478bc41f10f922c6.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читателей The Washington Post возмутила политика властей США, которые не способны обеспечить безопасность собственного населения, но занимаются поставками вооружений и разжиганием конфликтов по всему миру.Поводом для такой реакции стала статья, в которой говорится о влиянии инцидента с китайским аэростатом, залетевшим в американское воздушное пространство, на общественное мнение. По мнению автора, психологическое воздействие было значительным.В комментариях пользователи призвали перестать недооценивать Китай и подумать, следует ли Джо Байдену оставаться на посту президента."Не стоит забывать, что именно Китай заставил американский самолет-разведчик, находившийся в международном воздушном пространстве, приземлиться на острове Хайнань в 2001 году", — написал один из участников дискуссии."Пентагон, очевидно, готов на все что угодно, лишь бы оправдать непристойное количество денег, которые мы жертвуем раздутой военной машине США, чтобы она могла продолжать проигрывать незаконные войны в чужих странах", — добавил другой."Теперь, когда Байден сбил шар, мы вернемся к ненависти к газовым плитам или транссексуалам? Я не успеваю следить за графиком их возмущений", — c иронией отметил третий."Для меня, во всяком случае, это смехотворная ситуация, доказывающая, что в США есть кучка параноиков, боящихся шариков в небе, и прокси-президент, разжигающий войны, в лице Байдена, который хочет доказать, что в свои 80 лет он еще на что-то годится", — заключил читатель.Китайский аэростат заметили в небе над США еще в конце января. Но сбили его только 4 февраля, когда он пересек всю страну и достиг побережья Южной Каролины. Как утверждают в Пентагоне, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин.В Китае реакцию американской стороны назвали чрезмерной. Там отметили, что не раз уведомляли США, что это гражданский аэростат, который попал в американское воздушное пространство по случайности. По словам замминистра иностранных дел КНР Се Фэна, инцидент с шаром нанес ущерб процессу стабилизации американо-китайских отношений.
https://ria.ru/20230206/aerostat-1849924269.html
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849731375.html
китай
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800139_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_17fb5ab849ffa100ff12bf60d0ac6cc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, китай, сша, украина, ллойд остин, джо байден, энтони блинкен, министерство обороны сша
В мире, Технологии, Китай, США, Украина, Ллойд Остин, Джо Байден, Энтони Блинкен, Министерство обороны США
09:53 06.02.2023 (обновлено: 11:11 06.02.2023)
Инцидент с шаром заставил читателей WP задуматься о конфликте на Украине
Американцы раскритиковали правительство США после инцидента с китайским аэростатом
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Читателей The Washington Post
возмутила политика властей США, которые не способны обеспечить безопасность собственного населения, но занимаются поставками вооружений и разжиганием конфликтов по всему миру.
Поводом для такой реакции стала статья, в которой говорится о влиянии инцидента с китайским аэростатом, залетевшим в американское воздушное пространство, на общественное мнение. По мнению автора, психологическое воздействие было значительным.
В комментариях пользователи призвали перестать недооценивать Китай
и подумать, следует ли Джо Байдену оставаться на посту президента.
"Не стоит забывать, что именно Китай заставил американский самолет-разведчик, находившийся в международном воздушном пространстве, приземлиться на острове Хайнань в 2001 году", — написал один из участников дискуссии.
"Пентагон
, очевидно, готов на все что угодно, лишь бы оправдать непристойное количество денег, которые мы жертвуем раздутой военной машине США, чтобы она могла продолжать проигрывать незаконные войны в чужих странах", — добавил другой.
"Теперь, когда Байден сбил шар, мы вернемся к ненависти к газовым плитам или транссексуалам? Я не успеваю следить за графиком их возмущений", — c иронией отметил третий.
"Для меня, во всяком случае, это смехотворная ситуация, доказывающая, что в США есть кучка параноиков, боящихся шариков в небе, и прокси-президент, разжигающий войны, в лице Байдена, который хочет доказать, что в свои 80 лет он еще на что-то годится", — заключил читатель.
Китайский аэростат заметили в небе над США еще в конце января. Но сбили его только 4 февраля, когда он пересек всю страну и достиг побережья Южной Каролины. Как утверждают в Пентагоне, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь Энтони Блинкен
отложил визит в Пекин.
В Китае реакцию американской стороны назвали чрезмерной. Там отметили, что не раз уведомляли США, что это гражданский аэростат, который попал в американское воздушное пространство по случайности. По словам замминистра иностранных дел КНР Се Фэна, инцидент с шаром нанес ущерб процессу стабилизации американо-китайских отношений.