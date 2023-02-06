https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1850054739.html

Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS

Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS - РИА Новости, 06.02.2023

Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника и 15 реактивных снарядов системы HIMARS, заявили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:19

2023-02-06T15:19

2023-02-06T15:27

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786835658_0:167:3163:1946_1920x0_80_0_0_1d6a25ba88911f6e91266c50bc28f11c.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника и 15 реактивных снарядов системы HIMARS, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Никольское, Волноваха Донецкой народной республики, Великая Лепетиха Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также сбиты 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в ЛНР и ДНР.

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины