https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1850054739.html
Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS
Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS - РИА Новости, 06.02.2023
Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника и 15 реактивных снарядов системы HIMARS, заявили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:19
2023-02-06T15:19
2023-02-06T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника и 15 реактивных снарядов системы HIMARS, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Никольское, Волноваха Донецкой народной республики, Великая Лепетиха Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также сбиты 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в ЛНР и ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:19 06.02.2023 (обновлено: 15:27 06.02.2023)
Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS
Минобороны России: ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS за сутки