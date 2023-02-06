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Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1850054739.html
Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS
Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS - РИА Новости, 06.02.2023
Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника и 15 реактивных снарядов системы HIMARS, заявили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:19
2023-02-06T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника и 15 реактивных снарядов системы HIMARS, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Никольское, Волноваха Донецкой народной республики, Великая Лепетиха Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также сбиты 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в ЛНР и ДНР.
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:19 06.02.2023 (обновлено: 15:27 06.02.2023)
 
Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS

Минобороны России: ПВО сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов HIMARS за сутки

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" Вооруженных сил России работает в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Тор Вооруженных сил России работает в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор" Вооруженных сил России работает в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника и 15 реактивных снарядов системы HIMARS, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Никольское, Волноваха Донецкой народной республики, Великая Лепетиха Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также сбиты 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в ЛНР и ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 февраля, 16:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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