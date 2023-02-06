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Российские войска уничтожили 70 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска уничтожили 70 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 06.02.2023

Российские войска уничтожили 70 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 70 украинских военных и четыре единицы техники в районе... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:08

2023-02-06T15:08

2023-02-06T15:27

специальная военная операция на украине

украина

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донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 70 украинских военных и четыре единицы техники в районе Угледара в ДНР и Новодаровки в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.

украина

россия

донецкая народная республика

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