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Российские войска уничтожили 70 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 06.02.2023
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Российские войска уничтожили 70 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска уничтожили 70 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 06.02.2023
Российские войска уничтожили 70 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 70 украинских военных и четыре единицы техники в районе... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:08
2023-02-06T15:27
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
безопасность
в мире
россия
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 70 украинских военных и четыре единицы техники в районе Угледара в ДНР и Новодаровки в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
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украина, вооруженные силы рф, безопасность, в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
15:08 06.02.2023 (обновлено: 15:27 06.02.2023)
 
Российские войска уничтожили 70 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 70 военных ВСУ, танк и БМП

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 70 украинских военных и четыре единицы техники в районе Угледара в ДНР и Новодаровки в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 февраля, 16:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.02.2023
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