https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1849945355.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.02.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.02.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:27

2023-02-06T16:27

2023-02-06T16:27

инфографика

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 февраля 2023 годаЗа минувшие сутки в ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили село Николаевка. Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника на Южнодонецком, Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Херсонском направлениях.Параллельно ликвидированы 98 артиллерийских расчетов, 135 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов, хранилище топлива для военной техники. Средства ПВО сбили четыре беспилотника, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 382 самолета, 206 вертолетов, 3027 беспилотников, 403 зенитных ракетных комплекса, 1009 реактивных систем залпового огня, 7759 танков и других бронемашин, 4012 орудий полевой артиллерии и 8276 единиц автомобильной техники.

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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