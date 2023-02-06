https://ria.ru/20230206/soglashenie-1849987643.html

Россия и Мьянма подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Мьянма подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому - РИА Новости, 06.02.2023

Россия и Мьянма подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Мьянма подписали межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому, предусматривающее возможность постройки АЭС малой мощности, сообщила... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:05

2023-02-06T12:05

2023-02-06T12:41

россия

мьянма

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

мин аун хлайн

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия и Мьянма подписали межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому, предусматривающее возможность постройки АЭС малой мощности, сообщила госкорпорация "Росатом". "В рамках соглашения стороны будут вести совместную работу, направленную на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы", - отмечается в официальном телеграм-канале "Росатома"."Сегодня начинается новая глава в российско-мьянманских отношениях, 75-летие которых мы отмечаем в этом году. Создание новой отрасли в стране, несомненно, окажет положительное влияние на энергетику, промышленность и экономику Мьянмы. Мы высоко ценим тот факт, что Мьянма отдала предпочтение российским ядерным технологиям", - сказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении."Это соглашение является не только началом сотрудничества по реализации проекта атомной станции малой мощности, но и в целом применения ядерных технологий в различных сферах. Оно будет способствовать социально-экономическому развитию страны", – подчеркнул премьер-министр, председатель государственного административного совета Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн.Осенью 2022 года Мьянма и Россия подписали дорожную карту сотрудничества в области мирного использования атома и меморандум о взаимопонимании по технико-экономическому обоснованию проекта АЭС малой мощности.

https://ria.ru/20230131/rosatom-1848610597.html

https://ria.ru/20221209/myanma-1837154698.html

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мьянма

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мьянма, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, мин аун хлайн, в мире