https://ria.ru/20230206/sochi-1850108586.html
В горах Сочи до вторника прогнозируют снегопады, ветер и грозу
В горах Сочи до вторника прогнозируют снегопады, ветер и грозу - РИА Новости, 06.02.2023
В горах Сочи до вторника прогнозируют снегопады, ветер и грозу
Обильные снегопады в горах Сочи и сильный ветер в прибрежной зоне курорта прогнозируются до 7 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Туристам и... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:52
2023-02-06T17:52
2023-02-06T19:33
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СОЧИ, 6 фев — РИА Новости. Обильные снегопады в горах Сочи и сильный ветер в прибрежной зоне курорта прогнозируются до 7 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Туристам и местным жителям рекомендовано добираться до Красной Поляны общественным транспортом."По сообщению синоптиков, с вечера 6 февраля и в течение суток 7 февраля 2023 года в предгорьях и горах курорта ожидается снегопад, местами прогнозируются сильные осадки. На высотах свыше тысячи метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность", — сказали в мэрии. Дополняется, что в предгорных районах города возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, может образоваться гололедица на трассах, не исключена гроза. В прибрежной зоне Сочи ветер усилится до 25 метров в секунду.Сейчас к работе по устранению последствий непогоды подготовлены полтысячи сотрудников коммунальных городских служб, 139 единиц снегоуборочной техники, отметили в сочинской администрации.
https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849044978.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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17:52 06.02.2023 (обновлено: 19:33 06.02.2023)
В горах Сочи до вторника прогнозируют снегопады, ветер и грозу
В горах Сочи до вторника прогнозируют снегопады, ветер, грозу, есть опасность схода лавин
СОЧИ, 6 фев — РИА Новости. Обильные снегопады в горах Сочи и сильный ветер в прибрежной зоне курорта прогнозируются до 7 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Туристам и местным жителям рекомендовано добираться до Красной Поляны общественным транспортом.
"По сообщению синоптиков, с вечера 6 февраля и в течение суток 7 февраля 2023 года в предгорьях и горах курорта ожидается снегопад, местами прогнозируются сильные осадки. На высотах свыше тысячи метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность", — сказали в мэрии.
Дополняется, что в предгорных районах города возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, может образоваться гололедица на трассах, не исключена гроза. В прибрежной зоне Сочи ветер усилится до 25 метров в секунду.
Сейчас к работе по устранению последствий непогоды подготовлены полтысячи сотрудников коммунальных городских служб, 139 единиц снегоуборочной техники, отметили в сочинской администрации.