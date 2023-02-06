https://ria.ru/20230206/sochi-1850108586.html

В горах Сочи до вторника прогнозируют снегопады, ветер и грозу

В горах Сочи до вторника прогнозируют снегопады, ветер и грозу - РИА Новости, 06.02.2023

В горах Сочи до вторника прогнозируют снегопады, ветер и грозу

Обильные снегопады в горах Сочи и сильный ветер в прибрежной зоне курорта прогнозируются до 7 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Туристам и... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:52

2023-02-06T17:52

2023-02-06T19:33

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СОЧИ, 6 фев — РИА Новости. Обильные снегопады в горах Сочи и сильный ветер в прибрежной зоне курорта прогнозируются до 7 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Туристам и местным жителям рекомендовано добираться до Красной Поляны общественным транспортом."По сообщению синоптиков, с вечера 6 февраля и в течение суток 7 февраля 2023 года в предгорьях и горах курорта ожидается снегопад, местами прогнозируются сильные осадки. На высотах свыше тысячи метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность", — сказали в мэрии. Дополняется, что в предгорных районах города возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, может образоваться гололедица на трассах, не исключена гроза. В прибрежной зоне Сочи ветер усилится до 25 метров в секунду.Сейчас к работе по устранению последствий непогоды подготовлены полтысячи сотрудников коммунальных городских служб, 139 единиц снегоуборочной техники, отметили в сочинской администрации.

https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849044978.html

сочи

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи