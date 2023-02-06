https://ria.ru/20230206/soboleznovaniya-1850027188.html

Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров САР

Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров САР - РИА Новости, 06.02.2023

Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров САР

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров Сирии Хусейну Арнусу в связи с землетрясением и заявил о готовности... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:57

2023-02-06T13:57

2023-02-06T13:57

в мире

сирия

кахраманмараш

михаил мишустин

россия

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров Сирии Хусейну Арнусу в связи с землетрясением и заявил о готовности помочь в ликвидации последствий стихии, сообщается в Telegram-канале российского кабмина. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. "От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с тяжелыми последствиями землетрясения на севере Сирии, вызвавшего человеческие жертвы и масштабные разрушения. Российская сторона готова оказать помощь сирийским партнерам в ликвидации последствий этой трагедии", - говорится в телеграмме. Мишустин также передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850011874.html

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Екатерина Зайцева

в мире, сирия, кахраманмараш, михаил мишустин, россия, сильное землетрясение в турции и сирии