https://ria.ru/20230206/soboleznovaniya-1850027188.html
Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров САР
Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров САР - РИА Новости, 06.02.2023
Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров САР
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров Сирии Хусейну Арнусу в связи с землетрясением и заявил о готовности... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:57
2023-02-06T13:57
2023-02-06T13:57
в мире
сирия
кахраманмараш
михаил мишустин
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров Сирии Хусейну Арнусу в связи с землетрясением и заявил о готовности помочь в ликвидации последствий стихии, сообщается в Telegram-канале российского кабмина. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. "От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с тяжелыми последствиями землетрясения на севере Сирии, вызвавшего человеческие жертвы и масштабные разрушения. Российская сторона готова оказать помощь сирийским партнерам в ликвидации последствий этой трагедии", - говорится в телеграмме. Мишустин также передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850011874.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, кахраманмараш, михаил мишустин, россия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Кахраманмараш, Михаил Мишустин, Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров САР
Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров Сирии из-за землетрясения