https://ria.ru/20230206/soboleznovaniya-1850022526.html
Мишустин выразил соболезнования вице-президенту Турции
Мишустин выразил соболезнования вице-президенту Турции - РИА Новости, 06.02.2023
Мишустин выразил соболезнования вице-президенту Турции
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с жертвами землетрясения и добавил, что РФ готова... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:45
2023-02-06T13:45
2023-02-06T14:27
в мире
россия
турция
михаил мишустин
кахраманмараш
вячеслав володин
госдума рф
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с жертвами землетрясения и добавил, что РФ готова оказать помощь в ликвидации последствий, сообщается в телеграм-канале пресс-службы кабмина РФ."От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными мощным землетрясением в Турции. Подтверждаю готовность российской стороны оказать содействие в преодолении последствий этого стихийного бедствия", - говорится в сообщении.Мишустин попросил Октая передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.Свои соболезнования председателю Великого Национального Собрания Турции Мустафе Шентопу и председателю Народного совета Сирийской Арабской Республики Хамуду Юсефу Ас-Саббагу выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин."От имени депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в юго-восточных провинциях Турции. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводятся слова Володина на сайте ГД.Аналогичную телеграмму он направил председателю Народного совета Сирийской Арабской Республики."От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями мощного землетрясения. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850014670.html
https://ria.ru/20230206/pomosch-1850025004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, михаил мишустин, кахраманмараш, вячеслав володин, госдума рф, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Россия, Турция, Михаил Мишустин, Кахраманмараш, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
13:45 06.02.2023 (обновлено: 14:27 06.02.2023)
Мишустин выразил соболезнования вице-президенту Турции
Мишустин выразил соболезнования вице-президенту Турции из-за землетрясения
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с жертвами землетрясения и добавил, что РФ готова оказать помощь в ликвидации последствий, сообщается
в телеграм-канале пресс-службы кабмина РФ.
"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными мощным землетрясением в Турции. Подтверждаю готовность российской стороны оказать содействие в преодолении последствий этого стихийного бедствия", - говорится в сообщении.
Мишустин попросил Октая передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Свои соболезнования председателю Великого Национального Собрания Турции Мустафе Шентопу и председателю Народного совета Сирийской Арабской Республики Хамуду Юсефу Ас-Саббагу выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин
.
"От имени депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в юго-восточных провинциях Турции. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводятся слова Володина на сайте ГД.
Аналогичную телеграмму он направил председателю Народного совета Сирийской Арабской Республики.
"От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями мощного землетрясения. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш
на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии
, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте
.