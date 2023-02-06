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Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 248 - РИА Новости, 06.02.2023
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Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 248
Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 248 - РИА Новости, 06.02.2023
Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 248
Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 248, пострадали 700 человек, заявил РИА Новости заместитель министра здравоохранения страны... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:32
2023-02-06T12:50
сирия
землетрясение в турции и сирии
в мире
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ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 248, пострадали 700 человек, заявил РИА Новости заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.Ранее сообщалось о 237 погибших и 639 пострадавших."Согласно новым данным, жертвами землетрясения стали 248 человек, пострадали 700", - сказал Дамирия.Он отметил, что эти данные не являются окончательными, продолжаются спасательные работы.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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сирия, землетрясение в турции и сирии, в мире
Сирия, Землетрясение в Турции и Сирии, В мире
12:32 06.02.2023 (обновлено: 12:50 06.02.2023)
 
Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 248

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 248, пострадали 700 человек

© AFP 2023Последствия землетрясения в Алеппо
Последствия землетрясения в Алеппо - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023
Последствия землетрясения в Алеппо
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 248, пострадали 700 человек, заявил РИА Новости заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.
Ранее сообщалось о 237 погибших и 639 пострадавших.
"Согласно новым данным, жертвами землетрясения стали 248 человек, пострадали 700", - сказал Дамирия.
Он отметил, что эти данные не являются окончательными, продолжаются спасательные работы.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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