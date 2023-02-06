https://ria.ru/20230206/siriya-1849996694.html

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 248

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 248 - РИА Новости, 06.02.2023

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 248

Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 248, пострадали 700 человек, заявил РИА Новости заместитель министра здравоохранения страны... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:32

2023-02-06T12:32

2023-02-06T12:50

сирия

землетрясение в турции и сирии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849996118_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_2afd22059a63037a38ec5f9f6c056f7b.jpg

ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 248, пострадали 700 человек, заявил РИА Новости заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.Ранее сообщалось о 237 погибших и 639 пострадавших."Согласно новым данным, жертвами землетрясения стали 248 человек, пострадали 700", - сказал Дамирия.Он отметил, что эти данные не являются окончательными, продолжаются спасательные работы.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сирия, землетрясение в турции и сирии, в мире