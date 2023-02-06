https://ria.ru/20230206/siriya-1849982978.html

По всей Сирии остановили железнодорожное сообщение

По всей Сирии остановили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 06.02.2023

По всей Сирии остановили железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение прекращено по всей Сирии для проверки состояния железнодорожных путей после разрушительного землетрясения, которое затронуло ряд... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:51

2023-02-06T11:51

2023-02-06T12:00

в мире

сирия

кахраманмараш

турция

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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Железнодорожное сообщение прекращено по всей Сирии для проверки состояния железнодорожных путей после разрушительного землетрясения, которое затронуло ряд провинций страны утром в понедельник, говорится в сообщении министерства транспорта Сирии, переданном телеканалом "Аль-Ихбария"."Прекращено движение поездов по всей железной дороге в качестве превентивной меры. Технические бригады проверяют состояние железнодорожных путей, дорог и мостов", - отмечается в сообщении.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849983400.html

сирия

кахраманмараш

турция

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, кахраманмараш, турция