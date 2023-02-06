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По всей Сирии остановили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 06.02.2023
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По всей Сирии остановили железнодорожное сообщение
По всей Сирии остановили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 06.02.2023
По всей Сирии остановили железнодорожное сообщение
Железнодорожное сообщение прекращено по всей Сирии для проверки состояния железнодорожных путей после разрушительного землетрясения, которое затронуло ряд... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:51
2023-02-06T12:00
в мире
сирия
кахраманмараш
турция
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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Железнодорожное сообщение прекращено по всей Сирии для проверки состояния железнодорожных путей после разрушительного землетрясения, которое затронуло ряд провинций страны утром в понедельник, говорится в сообщении министерства транспорта Сирии, переданном телеканалом "Аль-Ихбария"."Прекращено движение поездов по всей железной дороге в качестве превентивной меры. Технические бригады проверяют состояние железнодорожных путей, дорог и мостов", - отмечается в сообщении.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
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сирия
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в мире, сирия, кахраманмараш, турция
В мире, Сирия, Кахраманмараш, Турция
11:51 06.02.2023 (обновлено: 12:00 06.02.2023)
 
По всей Сирии остановили железнодорожное сообщение

По всей Сирии остановили железнодорожное сообщение для проверки состояния путей

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в сирийской Латакии
Последствия землетрясения в сирийской Латакии
© РИА Новости
Последствия землетрясения в сирийской Латакии
Читать ria.ru в
ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Железнодорожное сообщение прекращено по всей Сирии для проверки состояния железнодорожных путей после разрушительного землетрясения, которое затронуло ряд провинций страны утром в понедельник, говорится в сообщении министерства транспорта Сирии, переданном телеканалом "Аль-Ихбария".
"Прекращено движение поездов по всей железной дороге в качестве превентивной меры. Технические бригады проверяют состояние железнодорожных путей, дорог и мостов", - отмечается в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
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В миреСирияКахраманмарашТурция
 
 
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