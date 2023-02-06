https://ria.ru/20230206/siriya-1849932806.html

Сирийские власти не обращались к России за помощью из-за землетрясения

Сирийские власти не обращались к России за помощью из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Сирийские власти не обращались к России за помощью из-за землетрясения

Власти Сирии пока не обращались к российским представителям за помощью в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, которое произошло рано утром в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:35

2023-02-06T08:35

2023-02-06T08:47

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ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Власти Сирии пока не обращались к российским представителям за помощью в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, которое произошло рано утром в понедельник, сообщил РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов."Пока таких обращений не было, но это только случилось, поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Ефимов.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным, в результате природного катаклизма в Сирии погибли 111 человек, более 500 пострадали.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849932381.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сирия