Рейтинг@Mail.ru
Умер многолетний премьер Чехословакии Штроугал - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/shtrougal-1850111245.html
Умер многолетний премьер Чехословакии Штроугал
Умер многолетний премьер Чехословакии Штроугал - РИА Новости, 06.02.2023
Умер многолетний премьер Чехословакии Штроугал
В Праге в возрасте 98 лет после тяжелой и продолжительной болезни скончался Лубомир Штроугал, который в течение 18 лет занимал пост главы правительства... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:53
2023-02-06T17:56
в мире
чехословакия
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850111823_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_c97c5f9b92b2da9473647c1214321a7e.jpg
ПРАГА, 6 фев – РИА Новости. В Праге в возрасте 98 лет после тяжелой и продолжительной болезни скончался Лубомир Штроугал, который в течение 18 лет занимал пост главы правительства Чехословацкой социалистической республики (ЧССР), сообщило в понедельник Чешское ТВ. "В возрасте 98 лет умер Лубомир Штроугал, который в 1970-1988 годах возглавлял правительство ЧССР. В 2022 году органы юстиции предполагали привлечь его к суду в связи с убийством пограничниками людей, пытавшихся перебежать через госграницу на Запад в те годы, когда он возглавлял МВД и кабмин. Однако прокурор прекратил уголовное дело Штроугала в связи с его психическим заболеванием", - отмечается в сообщении.
чехословакия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850111823_0:0:1445:1083_1920x0_80_0_0_3386f1b488f261e38110ea6554f1eabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехословакия, чехия
В мире, Чехословакия, Чехия
17:53 06.02.2023 (обновлено: 17:56 06.02.2023)
 
Умер многолетний премьер Чехословакии Штроугал

Бывший глава правительства Чехословакии Штроугал умер на 99-м году жизни

© РИА Новости / Владимир ВяткинЛубомир Штроугал
Лубомир Штроугал - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Лубомир Штроугал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 6 фев – РИА Новости. В Праге в возрасте 98 лет после тяжелой и продолжительной болезни скончался Лубомир Штроугал, который в течение 18 лет занимал пост главы правительства Чехословацкой социалистической республики (ЧССР), сообщило в понедельник Чешское ТВ.
"В возрасте 98 лет умер Лубомир Штроугал, который в 1970-1988 годах возглавлял правительство ЧССР. В 2022 году органы юстиции предполагали привлечь его к суду в связи с убийством пограничниками людей, пытавшихся перебежать через госграницу на Запад в те годы, когда он возглавлял МВД и кабмин. Однако прокурор прекратил уголовное дело Штроугала в связи с его психическим заболеванием", - отмечается в сообщении.
 
В миреЧехословакияЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала