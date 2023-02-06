https://ria.ru/20230206/shtrougal-1850111245.html
Умер многолетний премьер Чехословакии Штроугал
Умер многолетний премьер Чехословакии Штроугал - РИА Новости, 06.02.2023
Умер многолетний премьер Чехословакии Штроугал
В Праге в возрасте 98 лет после тяжелой и продолжительной болезни скончался Лубомир Штроугал, который в течение 18 лет занимал пост главы правительства... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:53
2023-02-06T17:53
2023-02-06T17:56
в мире
чехословакия
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850111823_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_c97c5f9b92b2da9473647c1214321a7e.jpg
ПРАГА, 6 фев – РИА Новости. В Праге в возрасте 98 лет после тяжелой и продолжительной болезни скончался Лубомир Штроугал, который в течение 18 лет занимал пост главы правительства Чехословацкой социалистической республики (ЧССР), сообщило в понедельник Чешское ТВ. "В возрасте 98 лет умер Лубомир Штроугал, который в 1970-1988 годах возглавлял правительство ЧССР. В 2022 году органы юстиции предполагали привлечь его к суду в связи с убийством пограничниками людей, пытавшихся перебежать через госграницу на Запад в те годы, когда он возглавлял МВД и кабмин. Однако прокурор прекратил уголовное дело Штроугала в связи с его психическим заболеванием", - отмечается в сообщении.
чехословакия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850111823_0:0:1445:1083_1920x0_80_0_0_3386f1b488f261e38110ea6554f1eabb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехословакия, чехия
В мире, Чехословакия, Чехия
17:53 06.02.2023 (обновлено: 17:56 06.02.2023)
Умер многолетний премьер Чехословакии Штроугал
Бывший глава правительства Чехословакии Штроугал умер на 99-м году жизни