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Умер многолетний премьер Чехословакии Штроугал

Умер многолетний премьер Чехословакии Штроугал - РИА Новости, 06.02.2023

Умер многолетний премьер Чехословакии Штроугал

В Праге в возрасте 98 лет после тяжелой и продолжительной болезни скончался Лубомир Штроугал, который в течение 18 лет занимал пост главы правительства... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:53

2023-02-06T17:53

2023-02-06T17:56

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ПРАГА, 6 фев – РИА Новости. В Праге в возрасте 98 лет после тяжелой и продолжительной болезни скончался Лубомир Штроугал, который в течение 18 лет занимал пост главы правительства Чехословацкой социалистической республики (ЧССР), сообщило в понедельник Чешское ТВ. "В возрасте 98 лет умер Лубомир Штроугал, который в 1970-1988 годах возглавлял правительство ЧССР. В 2022 году органы юстиции предполагали привлечь его к суду в связи с убийством пограничниками людей, пытавшихся перебежать через госграницу на Запад в те годы, когда он возглавлял МВД и кабмин. Однако прокурор прекратил уголовное дело Штроугала в связи с его психическим заболеванием", - отмечается в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехословакия, чехия