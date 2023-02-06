https://ria.ru/20230206/sdelka-1850126622.html

ООН заявила о важности продления зерновой сделки

ООН заявила о важности продления зерновой сделки - РИА Новости, 06.02.2023

ООН заявила о важности продления зерновой сделки

Продлить черноморскую зерновую инициативу в марте крайне важно, заявил на заседании СБ ООН замгенсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:01

2023-02-06T19:01

2023-02-06T19:01

экономика

россия

турция

украина

мартин гриффитс

оон

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ООН, 6 фев – РИА Новости. Продлить черноморскую зерновую инициативу в марте крайне важно, заявил на заседании СБ ООН замгенсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. "Черноморская зерновая инициатива позволяет экспорту продовольствия продолжать достигать глобальных цепочек поставок, что помогает снижать цены и поддерживать важный источник поставок пшеницы для Всемирной Продовольственной Программы", - сказал Гриффитс. По его словам, "продление инициативы в марте имеет решающее значение". "ООН также будет продолжать давить с целью содействия экспорту продовольствия и удобрений, в том числе аммиака, из Российской Федерации". – добавил он. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230202/sdelka-1849345028.html

россия

турция

украина

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экономика, россия, турция, украина, мартин гриффитс, оон