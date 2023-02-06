https://ria.ru/20230206/schwarzenegger-1849958388.html

СМИ: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

СМИ: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП - РИА Новости, 06.02.2023

СМИ: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

В Лос-Анджелесе Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, пишет TMZ со сссылкой на свои источники. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:56

2023-02-06T10:56

2023-02-06T10:56

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Лос-Анджелесе Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, пишет TMZ со сссылкой на свои источники.По данным издания, звезда "Терминатора" ехал на небольшой скорости, когда перед ним повернула налево велосипедистка. Актер не успел нажать на тормоза. Девушка попала под колеса машины. Женщину доставили в больницу. Как пишет TMZ, она получила незначительные травмы. Издание утверждает, что нет никаких подозрений на то, что она употребляла алкоголь или наркотические вещества. Журналисты ссылаются на свои источники в правоохранительных органах и заявляют, что Арни в столкновении не виноват и вряд ли мог бы его избежать.После случившегося Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы отдать его в ремонт, сообщает TMZ.

https://ria.ru/20230204/scherbakov-1849708650.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, арнольд шварценеггер, знаменитости, звезды