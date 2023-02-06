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СМИ: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП - РИА Новости, 06.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230206/schwarzenegger-1849958388.html
СМИ: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП
СМИ: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП - РИА Новости, 06.02.2023
СМИ: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП
В Лос-Анджелесе Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, пишет TMZ со сссылкой на свои источники. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:56
2023-02-06T10:56
культура
новости культуры
арнольд шварценеггер
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Лос-Анджелесе Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, пишет TMZ со сссылкой на свои источники.По данным издания, звезда "Терминатора" ехал на небольшой скорости, когда перед ним повернула налево велосипедистка. Актер не успел нажать на тормоза. Девушка попала под колеса машины. Женщину доставили в больницу. Как пишет TMZ, она получила незначительные травмы. Издание утверждает, что нет никаких подозрений на то, что она употребляла алкоголь или наркотические вещества. Журналисты ссылаются на свои источники в правоохранительных органах и заявляют, что Арни в столкновении не виноват и вряд ли мог бы его избежать.После случившегося Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы отдать его в ремонт, сообщает TMZ.
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новости культуры, арнольд шварценеггер, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Арнольд Шварценеггер, Знаменитости, звезды
10:56 06.02.2023
 
СМИ: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

TMZ: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП с велосипедисткой

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГолливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Лос-Анджелесе Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, пишет TMZ со сссылкой на свои источники.
По данным издания, звезда "Терминатора" ехал на небольшой скорости, когда перед ним повернула налево велосипедистка. Актер не успел нажать на тормоза. Девушка попала под колеса машины.
Женщину доставили в больницу. Как пишет TMZ, она получила незначительные травмы. Издание утверждает, что нет никаких подозрений на то, что она употребляла алкоголь или наркотические вещества.
Журналисты ссылаются на свои источники в правоохранительных органах и заявляют, что Арни в столкновении не виноват и вряд ли мог бы его избежать.
После случившегося Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы отдать его в ремонт, сообщает TMZ.
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