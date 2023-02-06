https://ria.ru/20230206/saakashvili-1850135467.html
Суд отказал в отсрочке наказания Саакашвили по состоянию здоровья
Суд отказал в отсрочке наказания Саакашвили по состоянию здоровья - РИА Новости, 06.02.2023
Суд отказал в отсрочке наказания Саакашвили по состоянию здоровья
Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе в понедельник отказал в отсрочке наказания и освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:00
2023-02-06T20:00
2023-02-06T20:00
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе в понедельник отказал в отсрочке наказания и освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию его здоровья, оставив политика под стражей, кадры из зала суда транслируют грузинские телекомпании. Решение судьи вызвало недовольство присутствующих в зале, а также собравшихся во дворе здания суда сторонников Саакашвили. Адвокаты политика ходатайствовали об освобождении Саакашвили, в частности, согласно статье 284 Уголовно-процессуального кодекса Грузии суд вправе освободить осужденного от отбывания наказания, если состояние его здоровья несовместимо с исполнением наказания, а также если выздоровление или значительное улучшение состояния здоровья осужденного не ожидается. Также сторона защита ходатайствовала в виде альтернативы об отсрочке отбывания наказания для Саакашвили. Согласно статье 283 наказание заключенному может быть отложено на основании заключения судебно-медицинской экспертизы, если осужденный страдает тяжелой болезнью, препятствующей исполнению наказания. Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230206/saakashvili-1850113841.html
https://ria.ru/20230201/saakashvili-1848969770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили
Суд отказал в отсрочке наказания Саакашвили по состоянию здоровья
Суд в Тбилиси отказал в отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья
ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе в понедельник отказал в отсрочке наказания и освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию его здоровья, оставив политика под стражей, кадры из зала суда транслируют грузинские телекомпании.
Решение судьи вызвало недовольство присутствующих в зале, а также собравшихся во дворе здания суда сторонников Саакашвили.
Адвокаты политика ходатайствовали об освобождении Саакашвили, в частности, согласно статье 284 Уголовно-процессуального кодекса Грузии суд вправе освободить осужденного от отбывания наказания, если состояние его здоровья несовместимо с исполнением наказания, а также если выздоровление или значительное улучшение состояния здоровья осужденного не ожидается.
Также сторона защита ходатайствовала в виде альтернативы об отсрочке отбывания наказания для Саакашвили. Согласно статье 283 наказание заключенному может быть отложено на основании заключения судебно-медицинской экспертизы, если осужденный страдает тяжелой болезнью, препятствующей исполнению наказания.
Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.