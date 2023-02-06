https://ria.ru/20230206/saakashvili-1850135467.html

Суд отказал в отсрочке наказания Саакашвили по состоянию здоровья

Суд отказал в отсрочке наказания Саакашвили по состоянию здоровья - РИА Новости, 06.02.2023

Суд отказал в отсрочке наказания Саакашвили по состоянию здоровья

Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе в понедельник отказал в отсрочке наказания и освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T20:00

2023-02-06T20:00

2023-02-06T20:00

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе в понедельник отказал в отсрочке наказания и освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию его здоровья, оставив политика под стражей, кадры из зала суда транслируют грузинские телекомпании. Решение судьи вызвало недовольство присутствующих в зале, а также собравшихся во дворе здания суда сторонников Саакашвили. Адвокаты политика ходатайствовали об освобождении Саакашвили, в частности, согласно статье 284 Уголовно-процессуального кодекса Грузии суд вправе освободить осужденного от отбывания наказания, если состояние его здоровья несовместимо с исполнением наказания, а также если выздоровление или значительное улучшение состояния здоровья осужденного не ожидается. Также сторона защита ходатайствовала в виде альтернативы об отсрочке отбывания наказания для Саакашвили. Согласно статье 283 наказание заключенному может быть отложено на основании заключения судебно-медицинской экспертизы, если осужденный страдает тяжелой болезнью, препятствующей исполнению наказания. Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230206/saakashvili-1850113841.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили