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Украина призвала Грузию перевести Саакашвили на лечение за границу - РИА Новости, 06.02.2023
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Украина призвала Грузию перевести Саакашвили на лечение за границу
Украина призвала Грузию перевести Саакашвили на лечение за границу - РИА Новости, 06.02.2023
Украина призвала Грузию перевести Саакашвили на лечение за границу
Верховная рада Украины поддержала обращение к правительству Грузии о переводе экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу, сообщил в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:03
2023-02-06T18:03
в мире
грузия
украина
михаил саакашвили
алексей гончаренко
верховная рада украины
еврокомиссия
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала обращение к правительству Грузии о переводе экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу, сообщил в понедельник депутат парламента Алексей Гончаренко. Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике. "Рада обратилась к правительству Грузии по поводу Саакашвили. В частности, парламент призывает предоставить уполномоченному Верховной рады по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к Саакашвили, а также срочно перевести его на лечение за границу в европейские или американские медицинские учреждения", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Обращение украинского парламента адресовано правительству Грузии, Европейскому парламенту, Совету Европейского Союза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС. За постановление проголосовали большинство депутатов – 311. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230202/saakashvili-1849229802.html
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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, алексей гончаренко, верховная рада украины, еврокомиссия, парламентская ассамблея совета европы, европа
В мире, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европа
18:03 06.02.2023
 
Украина призвала Грузию перевести Саакашвили на лечение за границу

Рада призвала правительство Грузии перевести Саакашвили на лечение за границу

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала обращение к правительству Грузии о переводе экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу, сообщил в понедельник депутат парламента Алексей Гончаренко.
Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 13:31
Украина призвала Грузию передать Саакашвили Киеву
"Рада обратилась к правительству Грузии по поводу Саакашвили. В частности, парламент призывает предоставить уполномоченному Верховной рады по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к Саакашвили, а также срочно перевести его на лечение за границу в европейские или американские медицинские учреждения", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Обращение украинского парламента адресовано правительству Грузии, Европейскому парламенту, Совету Европейского Союза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС. За постановление проголосовали большинство депутатов – 311.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 14:46
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В миреГрузияУкраинаМихаил СаакашвилиАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕвропа
 
 
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