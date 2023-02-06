Украина призвала Грузию перевести Саакашвили на лечение за границу
Рада призвала правительство Грузии перевести Саакашвили на лечение за границу
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала обращение к правительству Грузии о переводе экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу, сообщил в понедельник депутат парламента Алексей Гончаренко.
Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике.
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"Рада обратилась к правительству Грузии по поводу Саакашвили. В частности, парламент призывает предоставить уполномоченному Верховной рады по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к Саакашвили, а также срочно перевести его на лечение за границу в европейские или американские медицинские учреждения", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Обращение украинского парламента адресовано правительству Грузии, Европейскому парламенту, Совету Европейского Союза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС. За постановление проголосовали большинство депутатов – 311.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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