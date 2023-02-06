https://ria.ru/20230206/saakashvili-1850113841.html

Украина призвала Грузию перевести Саакашвили на лечение за границу

Украина призвала Грузию перевести Саакашвили на лечение за границу - РИА Новости, 06.02.2023

Украина призвала Грузию перевести Саакашвили на лечение за границу

Верховная рада Украины поддержала обращение к правительству Грузии о переводе экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу, сообщил в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:03

2023-02-06T18:03

2023-02-06T18:03

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украина

михаил саакашвили

алексей гончаренко

верховная рада украины

еврокомиссия

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала обращение к правительству Грузии о переводе экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу, сообщил в понедельник депутат парламента Алексей Гончаренко. Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике. "Рада обратилась к правительству Грузии по поводу Саакашвили. В частности, парламент призывает предоставить уполномоченному Верховной рады по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к Саакашвили, а также срочно перевести его на лечение за границу в европейские или американские медицинские учреждения", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Обращение украинского парламента адресовано правительству Грузии, Европейскому парламенту, Совету Европейского Союза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС. За постановление проголосовали большинство депутатов – 311. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230202/saakashvili-1849229802.html

https://ria.ru/20230201/saakashvili-1848969770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, алексей гончаренко, верховная рада украины, еврокомиссия, парламентская ассамблея совета европы, европа