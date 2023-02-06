https://ria.ru/20230206/rzhd-1850004199.html

Путин заслушает доклад главы РЖД об итогах работы за год

Путин заслушает доклад главы РЖД об итогах работы за год - РИА Новости, 06.02.2023

Путин заслушает доклад главы РЖД об итогах работы за год

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, тот доложит главе государства об итогах работы компании за 2022 год, РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:52

2023-02-06T12:52

2023-02-06T12:54

ржд

владимир путин

россия

экономика

олег белозеров

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, тот доложит главе государства об итогах работы компании за 2022 год, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С докладом об итогах минувшего года для компании будет Олег Белозеров – руководитель РЖД. Системообразующая компания, собственно, один из столпов нашей экономики, достаточно уникальная компания в мировом масштабе. Грандиозные планы развития, инвестиционная программа и так далее и тому подобное - все это сегодня будет Белозеров докладывать Путину", - сказал Песков.Он добавил, что в графике президента запланирован и ряд других встреч, но они будут носить непубличный характер.

https://ria.ru/20230203/allegro-1849507711.html

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ржд, владимир путин, россия, экономика, олег белозеров, дмитрий песков