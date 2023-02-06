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Путин заслушает доклад главы РЖД об итогах работы за год - РИА Новости, 06.02.2023
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Путин заслушает доклад главы РЖД об итогах работы за год
Путин заслушает доклад главы РЖД об итогах работы за год - РИА Новости, 06.02.2023
Путин заслушает доклад главы РЖД об итогах работы за год
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, тот доложит главе государства об итогах работы компании за 2022 год, РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:52
2023-02-06T12:54
ржд
владимир путин
россия
экономика
олег белозеров
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, тот доложит главе государства об итогах работы компании за 2022 год, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С докладом об итогах минувшего года для компании будет Олег Белозеров – руководитель РЖД. Системообразующая компания, собственно, один из столпов нашей экономики, достаточно уникальная компания в мировом масштабе. Грандиозные планы развития, инвестиционная программа и так далее и тому подобное - все это сегодня будет Белозеров докладывать Путину", - сказал Песков.Он добавил, что в графике президента запланирован и ряд других встреч, но они будут носить непубличный характер.
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ржд, владимир путин, россия, экономика, олег белозеров, дмитрий песков
РЖД, Владимир Путин, Россия, Экономика, Олег Белозеров, Дмитрий Песков
12:52 06.02.2023 (обновлено: 12:54 06.02.2023)
 
Путин заслушает доклад главы РЖД об итогах работы за год

Песков: Путин в понедельник заслушает доклад главы РЖД Белозерова об итогах работы за год

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, тот доложит главе государства об итогах работы компании за 2022 год, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С докладом об итогах минувшего года для компании будет Олег Белозеров – руководитель РЖД. Системообразующая компания, собственно, один из столпов нашей экономики, достаточно уникальная компания в мировом масштабе. Грандиозные планы развития, инвестиционная программа и так далее и тому подобное - все это сегодня будет Белозеров докладывать Путину", - сказал Песков.
Он добавил, что в графике президента запланирован и ряд других встреч, но они будут носить непубличный характер.
Поезд Allegro - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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РЖДВладимир ПутинРоссияЭкономикаОлег БелозеровДмитрий Песков
 
 
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