https://ria.ru/20230206/ryabkov-1849952278.html

Рябков заявил, что обсуждал с Трейси ситуацию вокруг ДСНВ

Рябков заявил, что обсуждал с Трейси ситуацию вокруг ДСНВ - РИА Новости, 06.02.2023

Рябков заявил, что обсуждал с Трейси ситуацию вокруг ДСНВ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что обсуждал на прошлой неделе с послом США в Москве Линн Трейси ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:18

2023-02-06T10:18

2023-02-06T10:18

в мире

сергей рябков

линн трейси

россия

сша

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что обсуждал на прошлой неделе с послом США в Москве Линн Трейси ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Темой обсуждения в ходе нашей встречи была ситуация вокруг ДСНВ. Впоследствии американцы пошли на опубличивание своих претензий к нам по этому вопросу, ничего неожиданного или внезапного в этом их сигнале для нас не было", - сказал он журналистам. "Дело в том, что попытка представить все связанное с работой двусторонней консультативной комиссии как абсолютно отдельный сюжет, который смотрится вне контекста происходящего на Украине и вокруг нее, предпринималась американской стороной и раньше. Сейчас просто этому придан публичный характер", - указал дипломат.

https://ria.ru/20230202/antonov-1849110808.html

россия

сша

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей рябков, линн трейси, россия, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)