https://ria.ru/20230206/ryabkov-1849952278.html
Рябков заявил, что обсуждал с Трейси ситуацию вокруг ДСНВ
Рябков заявил, что обсуждал с Трейси ситуацию вокруг ДСНВ - РИА Новости, 06.02.2023
Рябков заявил, что обсуждал с Трейси ситуацию вокруг ДСНВ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что обсуждал на прошлой неделе с послом США в Москве Линн Трейси ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:18
2023-02-06T10:18
2023-02-06T10:18
в мире
сергей рябков
линн трейси
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сша
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что обсуждал на прошлой неделе с послом США в Москве Линн Трейси ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Темой обсуждения в ходе нашей встречи была ситуация вокруг ДСНВ. Впоследствии американцы пошли на опубличивание своих претензий к нам по этому вопросу, ничего неожиданного или внезапного в этом их сигнале для нас не было", - сказал он журналистам. "Дело в том, что попытка представить все связанное с работой двусторонней консультативной комиссии как абсолютно отдельный сюжет, который смотрится вне контекста происходящего на Украине и вокруг нее, предпринималась американской стороной и раньше. Сейчас просто этому придан публичный характер", - указал дипломат.
https://ria.ru/20230202/antonov-1849110808.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Сергей Рябков, Линн Трейси, Россия, США, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков заявил, что обсуждал с Трейси ситуацию вокруг ДСНВ
Замглавы МИД Рябков заявил, что обсуждал с послом США Трейси ситуацию вокруг ДСНВ