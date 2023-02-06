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Рябков заявил, что обсуждал с Трейси ситуацию вокруг ДСНВ - РИА Новости, 06.02.2023
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Рябков заявил, что обсуждал с Трейси ситуацию вокруг ДСНВ
Рябков заявил, что обсуждал с Трейси ситуацию вокруг ДСНВ - РИА Новости, 06.02.2023
Рябков заявил, что обсуждал с Трейси ситуацию вокруг ДСНВ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что обсуждал на прошлой неделе с послом США в Москве Линн Трейси ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:18
2023-02-06T10:18
в мире
сергей рябков
линн трейси
россия
сша
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что обсуждал на прошлой неделе с послом США в Москве Линн Трейси ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Темой обсуждения в ходе нашей встречи была ситуация вокруг ДСНВ. Впоследствии американцы пошли на опубличивание своих претензий к нам по этому вопросу, ничего неожиданного или внезапного в этом их сигнале для нас не было", - сказал он журналистам. "Дело в том, что попытка представить все связанное с работой двусторонней консультативной комиссии как абсолютно отдельный сюжет, который смотрится вне контекста происходящего на Украине и вокруг нее, предпринималась американской стороной и раньше. Сейчас просто этому придан публичный характер", - указал дипломат.
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в мире, сергей рябков, линн трейси, россия, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, Линн Трейси, Россия, США, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:18 06.02.2023
 
Рябков заявил, что обсуждал с Трейси ситуацию вокруг ДСНВ

Замглавы МИД Рябков заявил, что обсуждал с послом США Трейси ситуацию вокруг ДСНВ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНовый посол США Линн Трейси у здания МИД РФ
Новый посол США Линн Трейси у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Новый посол США Линн Трейси у здания МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что обсуждал на прошлой неделе с послом США в Москве Линн Трейси ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
"Темой обсуждения в ходе нашей встречи была ситуация вокруг ДСНВ. Впоследствии американцы пошли на опубличивание своих претензий к нам по этому вопросу, ничего неожиданного или внезапного в этом их сигнале для нас не было", - сказал он журналистам.
"Дело в том, что попытка представить все связанное с работой двусторонней консультативной комиссии как абсолютно отдельный сюжет, который смотрится вне контекста происходящего на Украине и вокруг нее, предпринималась американской стороной и раньше. Сейчас просто этому придан публичный характер", - указал дипломат.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 00:13
Антонов рассказал о своих ожиданиях от приезда Трейси в Москву
 
В миреСергей РябковЛинн ТрейсиРоссияСШАМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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