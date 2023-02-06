В Молдавии потребовали заблокировать сайт российского портала RuBаltic
Глава СИБ Молдавии Мустяцэ издал приказ о блокировке сайта российского портала RuBаltic
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ издал приказ о блокировке сайта российского портала RuBаltic под предлогом якобы пропаганды ложной информации, разжигающей ненависть, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"В процессе сбора данных об источниках с онлайн-контентом, пропагандирующих ложную информацию в сфере, влияющей на национальную безопасность, был идентифицирован веб-сайт с адресом: rubaltik.ru. Сегодня приказом директора Службы информации и безопасности № 7, было предложено заблокировать указанный веб-сайт как источник, распространяющий ложную информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения", - сообщается на сайте СИБ.
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Приказ уже передан поставщикам услуг сетей и электронных коммуникаций, чтобы они заблокировали доступ к этому сайту пользователям из Молдавии.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещение станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
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