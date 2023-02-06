Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии потребовали заблокировать сайт российского портала RuBаltic - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20230206/rubaltic-1850109998.html
В Молдавии потребовали заблокировать сайт российского портала RuBаltic
В Молдавии потребовали заблокировать сайт российского портала RuBаltic - РИА Новости, 06.02.2023
В Молдавии потребовали заблокировать сайт российского портала RuBаltic
Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ издал приказ о блокировке сайта российского портала RuBаltic под предлогом якобы пропаганды... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:48
2023-02-06T17:48
медиавойны
в мире
молдавия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ издал приказ о блокировке сайта российского портала RuBаltic под предлогом якобы пропаганды ложной информации, разжигающей ненависть, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. "В процессе сбора данных об источниках с онлайн-контентом, пропагандирующих ложную информацию в сфере, влияющей на национальную безопасность, был идентифицирован веб-сайт с адресом: rubaltik.ru. Сегодня приказом директора Службы информации и безопасности № 7, было предложено заблокировать указанный веб-сайт как источник, распространяющий ложную информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения", - сообщается на сайте СИБ. Приказ уже передан поставщикам услуг сетей и электронных коммуникаций, чтобы они заблокировали доступ к этому сайту пользователям из Молдавии. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещение станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20230127/sayt-1847859699.html
https://ria.ru/20230127/tsru-1847906646.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия
Медиавойны, В мире, Молдавия, Россия
17:48 06.02.2023
 
В Молдавии потребовали заблокировать сайт российского портала RuBаltic

Глава СИБ Молдавии Мустяцэ издал приказ о блокировке сайта российского портала RuBаltic

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ издал приказ о блокировке сайта российского портала RuBаltic под предлогом якобы пропаганды ложной информации, разжигающей ненависть, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"В процессе сбора данных об источниках с онлайн-контентом, пропагандирующих ложную информацию в сфере, влияющей на национальную безопасность, был идентифицирован веб-сайт с адресом: rubaltik.ru. Сегодня приказом директора Службы информации и безопасности № 7, было предложено заблокировать указанный веб-сайт как источник, распространяющий ложную информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения", - сообщается на сайте СИБ.
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 13:58
В Госдуме призвали заблокировать сайт посольства США в России
Приказ уже передан поставщикам услуг сетей и электронных коммуникаций, чтобы они заблокировали доступ к этому сайту пользователям из Молдавии.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещение станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 15:10
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайтам ЦРУ и ФБР
 
МедиавойныВ миреМолдавияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала