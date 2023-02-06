https://ria.ru/20230206/rubaltic-1850109998.html

В Молдавии потребовали заблокировать сайт российского портала RuBаltic

В Молдавии потребовали заблокировать сайт российского портала RuBаltic - РИА Новости, 06.02.2023

В Молдавии потребовали заблокировать сайт российского портала RuBаltic

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ издал приказ о блокировке сайта российского портала RuBаltic под предлогом якобы пропаганды... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:48

2023-02-06T17:48

2023-02-06T17:48

медиавойны

в мире

молдавия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ издал приказ о блокировке сайта российского портала RuBаltic под предлогом якобы пропаганды ложной информации, разжигающей ненависть, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. "В процессе сбора данных об источниках с онлайн-контентом, пропагандирующих ложную информацию в сфере, влияющей на национальную безопасность, был идентифицирован веб-сайт с адресом: rubaltik.ru. Сегодня приказом директора Службы информации и безопасности № 7, было предложено заблокировать указанный веб-сайт как источник, распространяющий ложную информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения", - сообщается на сайте СИБ. Приказ уже передан поставщикам услуг сетей и электронных коммуникаций, чтобы они заблокировали доступ к этому сайту пользователям из Молдавии. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещение станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.

https://ria.ru/20230127/sayt-1847859699.html

https://ria.ru/20230127/tsru-1847906646.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, россия