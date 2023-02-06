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В Ровно на Украине остановили движение троллейбусов - РИА Новости, 06.02.2023
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В Ровно на Украине остановили движение троллейбусов
В Ровно на Украине остановили движение троллейбусов - РИА Новости, 06.02.2023
В Ровно на Украине остановили движение троллейбусов
Движение троллейбусов в украинском Ровно остановлено из-за отсутствия напряжения, сообщил в понедельник мэр города Александр Третяк. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:10
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ровно
украина
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Движение троллейбусов в украинском Ровно остановлено из-за отсутствия напряжения, сообщил в понедельник мэр города Александр Третяк. "В Ровно троллейбусы не курсируют – нет напряжения. О возобновлении движения сообщу", - написал Третяк в своем телеграм-канале. Он добавил, что из-за аварии без электроснабжения остаются абоненты в трех микрорайонах.
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ровно, украина
Ровно, Украина
17:10 06.02.2023
 
В Ровно на Украине остановили движение троллейбусов

Мэр Ровно Третяк: в городе остановили движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения

© iStock.com / krblokhinГород Ровно
Город Ровно - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© iStock.com / krblokhin
Город Ровно. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Движение троллейбусов в украинском Ровно остановлено из-за отсутствия напряжения, сообщил в понедельник мэр города Александр Третяк.
"В Ровно троллейбусы не курсируют – нет напряжения. О возобновлении движения сообщу", - написал Третяк в своем телеграм-канале.
Он добавил, что из-за аварии без электроснабжения остаются абоненты в трех микрорайонах.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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