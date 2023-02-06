https://ria.ru/20230206/rovno-1850099618.html

В Ровно на Украине остановили движение троллейбусов

В Ровно на Украине остановили движение троллейбусов - РИА Новости, 06.02.2023

В Ровно на Украине остановили движение троллейбусов

Движение троллейбусов в украинском Ровно остановлено из-за отсутствия напряжения, сообщил в понедельник мэр города Александр Третяк. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:10

2023-02-06T17:10

2023-02-06T17:10

ровно

украина

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Движение троллейбусов в украинском Ровно остановлено из-за отсутствия напряжения, сообщил в понедельник мэр города Александр Третяк. "В Ровно троллейбусы не курсируют – нет напряжения. О возобновлении движения сообщу", - написал Третяк в своем телеграм-канале. Он добавил, что из-за аварии без электроснабжения остаются абоненты в трех микрорайонах.

https://ria.ru/20230206/limity-1849973851.html

ровно

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ровно, украина