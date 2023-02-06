https://ria.ru/20230206/rovno-1850099618.html
В Ровно на Украине остановили движение троллейбусов
В Ровно на Украине остановили движение троллейбусов - РИА Новости, 06.02.2023
В Ровно на Украине остановили движение троллейбусов
Движение троллейбусов в украинском Ровно остановлено из-за отсутствия напряжения, сообщил в понедельник мэр города Александр Третяк. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:10
2023-02-06T17:10
2023-02-06T17:10
ровно
украина
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Движение троллейбусов в украинском Ровно остановлено из-за отсутствия напряжения, сообщил в понедельник мэр города Александр Третяк. "В Ровно троллейбусы не курсируют – нет напряжения. О возобновлении движения сообщу", - написал Третяк в своем телеграм-канале. Он добавил, что из-за аварии без электроснабжения остаются абоненты в трех микрорайонах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ровно, украина
В Ровно на Украине остановили движение троллейбусов
Мэр Ровно Третяк: в городе остановили движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения