https://ria.ru/20230206/rosarkhiv-1850041226.html

Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова

Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова - РИА Новости, 06.02.2023

Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова

Президент РФ Владимир Путин продлил срок службы статс-секретаря – заместителя руководителя Федерального архивного агентства Олега Наумова до 21 февраля 2024... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:44

2023-02-06T14:44

2023-02-06T14:44

россия

олег наумов

владимир путин

федеральное архивное агентство (росархив)

политика

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил срок службы статс-секретаря – заместителя руководителя Федерального архивного агентства Олега Наумова до 21 февраля 2024 года – соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с частью 1 статьи 25 федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 г. статс-секретарю - заместителю руководителя Федерального архивного агентства Наумову Олегу Владимировичу", - говорится в документе. Распоряжение подписано в понедельник, 6 февраля. Наумов был назначен на должность заместителя руководителя Росархива в 2010 году. В 2016 году был повышен до статс-секретаря. Олег Наумов родился в 1958 году. Окончил МГУ имени Ломоносова, является кандидатом исторических наук. Награжден Орденом Дружбы, медалью "В память 850-летия Москвы", нагрудным знаком Росархива "Почетный архивист", сообщается на сайте ведомства.

https://ria.ru/20230206/nurgaliev-1850026017.html

https://ria.ru/20230206/puskepalis-1850036896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, олег наумов, владимир путин, федеральное архивное агентство (росархив), политика