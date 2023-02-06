https://ria.ru/20230206/rosarkhiv-1850041226.html
Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова
Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова - РИА Новости, 06.02.2023
Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова
Президент РФ Владимир Путин продлил срок службы статс-секретаря – заместителя руководителя Федерального архивного агентства Олега Наумова до 21 февраля 2024... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:44
2023-02-06T14:44
2023-02-06T14:44
россия
олег наумов
владимир путин
федеральное архивное агентство (росархив)
политика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил срок службы статс-секретаря – заместителя руководителя Федерального архивного агентства Олега Наумова до 21 февраля 2024 года – соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с частью 1 статьи 25 федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 г. статс-секретарю - заместителю руководителя Федерального архивного агентства Наумову Олегу Владимировичу", - говорится в документе. Распоряжение подписано в понедельник, 6 февраля. Наумов был назначен на должность заместителя руководителя Росархива в 2010 году. В 2016 году был повышен до статс-секретаря. Олег Наумов родился в 1958 году. Окончил МГУ имени Ломоносова, является кандидатом исторических наук. Награжден Орденом Дружбы, медалью "В память 850-летия Москвы", нагрудным знаком Росархива "Почетный архивист", сообщается на сайте ведомства.
https://ria.ru/20230206/nurgaliev-1850026017.html
https://ria.ru/20230206/puskepalis-1850036896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег наумов, владимир путин, федеральное архивное агентство (росархив), политика
Россия, Олег Наумов, Владимир Путин, Федеральное архивное агентство (Росархив), Политика
Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова
Президент Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова до 21 февраля 2024 года
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин продлил
срок службы статс-секретаря – заместителя руководителя Федерального архивного агентства Олега Наумова до 21 февраля 2024 года – соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с частью 1 статьи 25 федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 г. статс-секретарю - заместителю руководителя Федерального архивного агентства Наумову Олегу Владимировичу", - говорится в документе.
Распоряжение подписано в понедельник, 6 февраля.
Наумов был назначен на должность заместителя руководителя Росархива в 2010 году. В 2016 году был повышен до статс-секретаря.
Олег Наумов родился в 1958 году. Окончил МГУ имени Ломоносова, является кандидатом исторических наук. Награжден Орденом Дружбы, медалью "В память 850-летия Москвы", нагрудным знаком Росархива "Почетный архивист", сообщается на сайте ведомства.