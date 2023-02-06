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Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова - РИА Новости, 06.02.2023
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Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова
Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова - РИА Новости, 06.02.2023
Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова
Президент РФ Владимир Путин продлил срок службы статс-секретаря – заместителя руководителя Федерального архивного агентства Олега Наумова до 21 февраля 2024... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:44
2023-02-06T14:44
россия
олег наумов
владимир путин
федеральное архивное агентство (росархив)
политика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил срок службы статс-секретаря – заместителя руководителя Федерального архивного агентства Олега Наумова до 21 февраля 2024 года – соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с частью 1 статьи 25 федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 г. статс-секретарю - заместителю руководителя Федерального архивного агентства Наумову Олегу Владимировичу", - говорится в документе. Распоряжение подписано в понедельник, 6 февраля. Наумов был назначен на должность заместителя руководителя Росархива в 2010 году. В 2016 году был повышен до статс-секретаря. Олег Наумов родился в 1958 году. Окончил МГУ имени Ломоносова, является кандидатом исторических наук. Награжден Орденом Дружбы, медалью "В память 850-летия Москвы", нагрудным знаком Росархива "Почетный архивист", сообщается на сайте ведомства.
https://ria.ru/20230206/nurgaliev-1850026017.html
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россия, олег наумов, владимир путин, федеральное архивное агентство (росархив), политика
Россия, Олег Наумов, Владимир Путин, Федеральное архивное агентство (Росархив), Политика
14:44 06.02.2023
 
Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова

Президент Путин продлил срок службы замглавы Росархива Наумова до 21 февраля 2024 года

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил срок службы статс-секретаря – заместителя руководителя Федерального архивного агентства Олега Наумова до 21 февраля 2024 года – соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с частью 1 статьи 25 федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 г. статс-секретарю - заместителю руководителя Федерального архивного агентства Наумову Олегу Владимировичу", - говорится в документе.
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Наумов был назначен на должность заместителя руководителя Росархива в 2010 году. В 2016 году был повышен до статс-секретаря.
Олег Наумов родился в 1958 году. Окончил МГУ имени Ломоносова, является кандидатом исторических наук. Награжден Орденом Дружбы, медалью "В память 850-летия Москвы", нагрудным знаком Росархива "Почетный архивист", сообщается на сайте ведомства.
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РоссияОлег НаумовВладимир ПутинФедеральное архивное агентство (Росархив)Политика
 
 
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