https://ria.ru/20230206/ronstadt-1850117479.html

Хит 70-х вернулся в мировые чарты из-за сериала The Last of Us

Хит 70-х вернулся в мировые чарты из-за сериала The Last of Us - РИА Новости, 06.02.2023

Хит 70-х вернулся в мировые чарты из-за сериала The Last of Us

Американский хит 1970 года Long, long tome ago певицы Линды Ронстадт вернулся в чарты после выхода сериала The Last of Us ("Одни из нас" – Прим. Ред.), сообщили РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:29

2023-02-06T18:29

2023-02-06T18:29

шоубиз

музыка

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850111045_0:370:2610:1838_1920x0_80_0_0_b5ab0057bbf35d6322534fde3a27a871.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский хит 1970 года Long, long tome ago певицы Линды Ронстадт вернулся в чарты после выхода сериала The Last of Us ("Одни из нас" – Прим. Ред.), сообщили представители Spotify в Twitter.Количество прослушиваний трека увеличилось на 4900 процентов за неделю. Композиция появилась в третьем эпизоде сериала. Long, long time ago была написана Гэри Уайтом. Она вошла в альбом Ронстадт Silk Purse. Песня продержалась 12 недель в чарте Billboard Hot 100. Спустя год артистку номинировали на премию "Грэмми" за лучший современный женский вокал. Линда Ронстадт – американская певица, композитор, одна из основоположников кантри-рока. Звезда получила 11 статуэток "Грэмми" за музыкальную карьеру. Ранее трек американского рэпера SAINt JHN "Roses" в ремиксе диджея из Казахстана Imanbek обрел популярность на Spotify. Трек прослушали более 1,5 миллиарда раз.

https://ria.ru/20230206/beyonse-1849965497.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

музыка, знаменитости, шоу-бизнес