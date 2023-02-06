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Хит 70-х вернулся в мировые чарты из-за сериала The Last of Us
Хит 70-х вернулся в мировые чарты из-за сериала The Last of Us - РИА Новости, 06.02.2023
Хит 70-х вернулся в мировые чарты из-за сериала The Last of Us
Американский хит 1970 года Long, long tome ago певицы Линды Ронстадт вернулся в чарты после выхода сериала The Last of Us ("Одни из нас" – Прим. Ред.), сообщили РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:29
2023-02-06T18:29
2023-02-06T18:29
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский хит 1970 года Long, long tome ago певицы Линды Ронстадт вернулся в чарты после выхода сериала The Last of Us ("Одни из нас" – Прим. Ред.), сообщили представители Spotify в Twitter.Количество прослушиваний трека увеличилось на 4900 процентов за неделю. Композиция появилась в третьем эпизоде сериала. Long, long time ago была написана Гэри Уайтом. Она вошла в альбом Ронстадт Silk Purse. Песня продержалась 12 недель в чарте Billboard Hot 100. Спустя год артистку номинировали на премию "Грэмми" за лучший современный женский вокал. Линда Ронстадт – американская певица, композитор, одна из основоположников кантри-рока. Звезда получила 11 статуэток "Грэмми" за музыкальную карьеру. Ранее трек американского рэпера SAINt JHN "Roses" в ремиксе диджея из Казахстана Imanbek обрел популярность на Spotify. Трек прослушали более 1,5 миллиарда раз.
https://ria.ru/20230206/beyonse-1849965497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Музыка, Знаменитости, Шоу-бизнес
Хит 70-х вернулся в мировые чарты из-за сериала The Last of Us
Хит 70-х обладательницы "Грэмми" Ронстадт вернулся в чарты из-за сериала The Last of Us